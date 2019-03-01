«Ребенок в шоке»: дочь Слуцкой затравили на тренировке

Восьмилетнюю дочь известной фигуристки Ирины Слуцкой обидели на тренировке по фигурному катанию. Старшая коллега по группе обескуражила юную спортсменку «жесткими выражениями» в адрес ее матери. Слуцкая устроила публичное обсуждение инцидента и уже выразила желание «сказать пару ласковых» обидчице своей дочери, а также ее родителям.

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая обратилась к своим поклонникам с неожиданной жалобой. Оказалось, что дочь известной спортсменки — восьмилетнюю Варвару — обижают на занятиях по фигурному катанию.

«Дорогие мамы девочек, вот вопрос к вам назрел. Ситуация: приходит ребенок домой и говорит, что некая девочка (на несколько лет старше), которая тренируется с ней в одной группе, начинает прямо в глаза говорить ребенку, что твоя мама такая-сякая, приплетая к этому достаточно жесткие выражения», — написала Слуцкая в своем инстаграме.

Фигуристка призналась, что ее дочь все еще пребывает «в шоке» от таких крепких слов в адрес матери, большинство из которых она даже не слышала до этого. Женщина попросила у своих подписчиков совета, как лучше поступить в этой ситуации: поговорить только со своим ребенком, объяснив ему, что повторять за некультурной девушкой точно не стоит, или устроить разборки с обидчицей и ее родителями.

«Подойти самой и сказать пару ласковых и маме, и ребенку? Как поступили бы вы?» — таким вопросом завершается обращение Слуцкой.

Поклонники первой в истории семикратной чемпионки Европы в женском одиночном катании тут же кинулись писать свои пожелания в комментариях.

«Ребенку надо объяснить, что бывают такие люди! А взрослую женщину — проигнорировать! И все!

Потому что вам и доказывать ничего не надо! Факты о вас и о ваших победах говорят сами за себя!» — написал пользователь с никнеймом O. Rotenberg.

«Ирина, я думаю, нельзя в данной ситуации промолчать, надо поговорить с родителями этой девочки. Но молчать точно нельзя», — заявил некто Goldfish2018gold.

Пользователь Olgadonskaia67 посоветовала Слуцкой разойтись с обидчиками миром.

«Я бы сказала: ты видишь и знаешь свою маму, и она не такая, как говорят люди, поэтому пусть та девочка смотрит на свою мамашу и не завидует.

Мне кажется, разборки не нужны. Научите отвечать культурно и чтобы дочь сразу уходила и не слушала».

Кто-то из советчиков и вовсе усомнился в том, что такой вопрос стоило поднимать.

«Зачем лезть в детские разборки? И чего этим можно добиться? Что вас полюбит та девочка и ее родители? Не будет такого», — заявила девушка с ником Echemezo.

На это замечание Слуцкая отреагировала незамедлительно:

«Вопрос совершенно не странный. Почитайте комментарии. Многие с этим сталкивались».

Напомним, дочь известной спортсменки занимается на коньках с четырех лет. За это время она уже успела принять участие в ледовом шоу в США вместе с матерью, а также выступить уже без поддержки Ирины на концерте Евгения Плющенко — там она сыграла роль маленького ангела.

«Фигурное катание — это мое. С легкостью прыгаю и скольжу, а вот вращаться не очень получается.

Когда делаю боковушку — такой элемент, — то голова кружится, — рассказывала юная фигуристка в интервью «СтарХиту». — Впервые с мамой вышла на лед в четыре годика в шоу в Америке.

Мне очень нравятся тренировки по фигурному катанию. И соревнования тоже, хотя это зависит, конечно, от того, как выступишь».

Также Варвара отметила, что иногда с ней занимается мама, однако обычно «у нее не хватает нервов», чтобы тренировать свое чадо.

«Варя иногда язвит. Можем сделать выговор, — признавалась Слуцкая. — Она знает, что со всеми нужно общаться уважительно».

Однако, судя по последним событиям, далеко не все проявляют уважительное отношение к самой девочке. Чем же может быть вызвана такая агрессия по отношению к Варваре и ее матери?

Последние скандальные события вокруг Слуцкой-старшей происходили в декабре 2018 года, когда она в интервью «Спорт-Экспрессу» отметила, что судьи закрывают глаза на ошибки Алины Загитовой в нынешнем сезоне.

«Преимущество Алины в том, что ей как олимпийской чемпионке прощают некоторые вещи. Но долго такие вещи продолжаться не будут.

Визуально она стала намного осторожнее, стала волноваться, чего не было раньше. Но Алина взрослеет, ее катание становится осознанным. Надеюсь, она со всеми сложностями справится», — говорила двукратная чемпионка мира.

Поклонники Загитовой возмутились этой критикой в сторону их кумира и завалили инстаграм Слуцкой гневными комментариями.

«Просто кому-то завидно, что худые девочки могут выиграть Олимпийские игры, уже учась в девятом классе, а тетям жирным, как борец сумо, это не удается за всю их жирную жизнь», — написал пользователь с футбольным никнеймом ronaldinho_is_better_than_leo.

В ответ на это Слуцкая опубликовала собственный пост в соцсетях, призвав негодующих утихомириться.

«Ну что, дорвались, псевдо-поклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее Загитовой в финале Гран-при! И она достойный соперник для лидеров!