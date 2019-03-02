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Ягудин рассказал, почему фигурное катание могут «просто прикрыть» 

Газета.Ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин объяснил недовольство почитателей фигурного катания заявкой сборной России на чемпионат мира в Японии, передает "Комсомольская правда".
В основу вошли победительница Игр 2018 года Алина Загитова, чемпионка Европы Софья Самодурова и двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева.
"При любой системе отбора будут недовольные. Как и при любой системе судейства. Если допустить к чемпионату мира всех достойных там выступать российских девочек, во многих странах фигурное катание просто прикроют", — заявил Ягудин.
Многие болельщики негативно отреагировали на то, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева числится в списке запасных.
Ранее ученица Тутберидзе Валиева назвала своим кумиром Загитову.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Комсомольская правда
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