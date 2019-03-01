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Ученица Тутберидзе рассказала о переломе ноги 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Ученица знаменитого тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала о восстановлении после травмы, передает Sport24.
Из-за повреждения фигуристка пропустила первенство России среди юниоров в Перми и финал Кубка России в Великом Новгороде
"У меня был, скажем так, перелом на стопе. Ударилась обо что-то. Сейчас нога уже не болит. Я спокойно прыгаю", — отметила подопечная российского специалиста.
До этого Тутберидзе назвала короткую программу Валиевой "Девочка на шаре" своей любимой.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опровергла информацию о том, что организация тратит на подготовку двукратного серебряного призера Олимпиады Евгении Медведевой шесть миллионов рублей.
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Фигурное катание , Евгения Медведева
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