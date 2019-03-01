Ученица Тутберидзе рассказала о переломе ноги

Ученица знаменитого тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала о восстановлении после травмы, передает Sport24.

Из-за повреждения фигуристка пропустила первенство России среди юниоров в Перми и финал Кубка России в Великом Новгороде

"У меня был, скажем так, перелом на стопе. Ударилась обо что-то. Сейчас нога уже не болит. Я спокойно прыгаю", — отметила подопечная российского специалиста.

До этого Тутберидзе назвала короткую программу Валиевой "Девочка на шаре" своей любимой.