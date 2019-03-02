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«Это вам не футбол!» Почему федерация не дает Медведевой 6 млн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Федерации фигурного катания на коньках России с возмущением отреагировали на информацию о том, что Евгения Медведева получает финансовую помощь в размере 6 млн рублей в месяц. В пресс-службе организации напомнили, что фигурное катание не приносит таких высоких доходов, как футбол, и заявили, что суммы в 6 млн спортсменам «даже не снились».
Вокруг персоны Евгении Медведевой в последнее время возникают едва ли не такие же ожесточенные дискуссии, как весной 2018 года, когда она неожиданно объявила о переходе от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
Очередную волну не самых приятных слухов о двукратной чемпионке мира поднял спортивный обозреватель Сергей Дадыгин, который в эфире телеканала «Звезда» заявил, что,
по его данным, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) тратит на Медведеву около 6 млн в месяц.
Судя по всему, в эту сумму журналист включил проживание и питание в Канаде, услуги тренерского штаба Орсера (Toronto Cricket Club — это частный спортивный клуб, где фигуристы сами оплачивают свои занятия) и перелеты на все турниры из-за океана.
Обычно спортсмены сборной России требуют гораздо меньших затрат, чем 6 млн, поскольку занимаются в бюджетных спортивных учреждениях и проживают в своей стране без необходимости снимать дорогостоящее жилье и постоянно совершать длительные перелеты. Естественно, что информация Дадыгина была встречена с возмущением.
Вскоре на официальном сайте ФФККР появился гневный ответ на заявления спортивного обозревателя.
В самом начале обращения утверждалось, что недостоверные сведения Дадыгина вызвали «недоумение и, скорее, возмущение среди специалистов и аппарата Федерации фигурного катания на коньках России».
Также в заявлении ФФККР напомнили, что осенью 2018 года глава организации Александр Горшков сообщил: ни министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания страны не имеют никакого отношения к оплате услуг нового наставника Медведевой.
Проще говоря, никаких дополнительных финансовых привилегий фигуристка после переезда в Северную Америку не получила.
Помощь ей оказывается в тех же аспектах спортивной жизни, что и раньше, когда она проживала в Москве и тренировалась в школе «Самбо-70».
«Мы обеспечиваем подготовку Жени в таком же объеме, что и других фигуристов основного состава сборной команды страны.
Это включает оплату проезда спортсменки и тренера на соревнования и контрольные мероприятия, проводимые Федерацией, обеспечение инвентарем (ботинки, коньки), костюмами для тренировок и соревнований, оплату постановок соревновательных программ, аренду жилья, расположенного вблизи от мест тренировок и, в случае необходимости, оплату консультаций и лечения», — гласит заявление ФФККР.
Также в тексте обращения утверждается, что сумма, затрачиваемая на Медведеву, в десятки раз меньше названной Дадыгиным. Завершается эмоциональная запись словами о том, что «фигурное катание — это не футбол и не хоккей, поэтому сумма в 6 млн в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась!»
Президент ФФККР Горшков действительно сообщал ранее, что его организация просто «не имеет права» оплачивать услуги наставника Медведевой. Орсер не входит в тренерский совет федерации, не относится ни к одной государственной спортивной школе России, так что действительно было бы странно, если бы он что-то получал от ФФККР.
«Мы не имеем права оплачивать работу Брайана Орсера. У нас нет таких возможностей. Это делает сама Женя.
Вы знаете, вся эта ситуация решается. У Медведевой нет проблем в этом отношении. Но федерация оплачивает ее пребывание в Канаде и перелеты», — цитировал Горшкова «Спорт день за днем».
На этом вопрос был закрыт в декабре 2018 года.
Информация о баснословной финансовой поддержке Медведевой вновь стала обсуждаться после того, как ФФККР опубликовала окончательный список участников чемпионата мира в Японии.
Некоторых поклонников фигурного катания и экспертов возмутил тот факт, что на мировое первенство была отправлена именно Медведева, а не Елизавета Туктамышева, которая по ходу сезона показывала более стабильные и высокие результаты.
Так, Императрица дважды попала на пьедестал почета на этапах Гран-при и завоевала бронзу в финале, уступив только Алине Загитовой и Рике Кихире, в то время как Медведева в финал не пробилась. Кроме того, в арсенале Туктамышевой есть очень сложный элемент — тройной аксель, который мог бы дать ей большое преимущество на чемпионате мира.
Однако в последнем очном состоянии накануне ЧМ — в финале Кубка России — Медведева оказалась сильнее упавшей один раз с фирменного акселя Туктамышевой и обогнала ее чуть более чем на балл.
Опираясь на этот результат, тренерский совет ФФККР принял решение отправить на чемпионат мира ученицу Брайана Орсера.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Александр Горшков , Минспорта , Совет Федерации , ТК "Звезда"
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