Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске 

На XXIX зимней Универсиаде в Красноярске закончились соревнования по фигурному катанию в мужском одиночном катании, сообщает "Советский спорт".
По сумме двух программ первое место занял итальянец Маттео Риццо (273,54). Российский фигурист Максим Ковтун с 259,49 баллами расположился на второй строчке, хотя лидировал после короткой программы. Третий результат показал грузин Морис Квителашвили (258,02).
Еще один член сборной России Александр Самарин остановился в шаге от пьедестала (246,20). Пято еместо также у нашего спортсмена Андрея Лазукина (245,73).
Фигурное катание. Универсиада-2019. Красноярск
Мужчины
1. Маттео Риццо (Италия) — 273,54.
2. Максим Ковтун (Россия) — 259,49.
3. Морис Квителашвили (Грузия) — 258,02.
4. Александр Самарин (Россия) — 246,20.
5. Андрей Лазукин (Россия) — 245,73.