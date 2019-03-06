Вечеринки Загитовой, осада Медведевой: последние дни перед ЧМ

Алина Загитова зажигает на светских мероприятиях, Софья Самодурова записывает песни, посещает поклонниц и объявляет конкурсы, а Евгения Медведева отбивается от упреков в соцсетях и скрывается на катке. «Газета.Ru» рассказывает, как три участницы сборной России проводят последние дни перед чемпионатом мира.

До чемпионата мира в японской Сайтаме остается около двух недель, и три участницы от России проводят это время очень по-разному.

Спокойствие Самодуровой и Загитовой

Софья Самодурова и Алина Загитова, которые заняли первое и второе место на чемпионате Европы в январе и с тех пор планомерно готовились к мировому первенству, на финишной прямой перед важнейшим турниром не забывают о медийных активностях.

Так, олимпийская чемпионка недавно посетила фестиваль японской культуры «Сакура» — причем не одна, а со своей собакой породы акита-ину по имени Масару.

«Мы с большим удовольствием приняли участие в фестивале «Сакура», который прошел в Москве в рамках года Японии в России.

Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей», — написала Загитова в инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 4 Мар 2019 в 9:09 PST

Также ученица Этери Тутберидзе посетила церемонию вручения премии «Серебряная лань», которую каждый год проводит Федерация спортивных журналистов России. Загитову наградили как одного из лучших спортсменов года — она вошла в десятку наряду с лыжником Александром Большуновым, футболистом Артемом Дзюбой , хоккеистом Павлом Дацюком, прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, гимнастом Артуром Далалояном, пловцом Климентом Колесниковым, паралимпийцем Екатериной Румянцевой (лыжи, биатлон), борцом Абдулрашидом Садулаевым и велогонщицей Дарьей Шмелевой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sofia_samodurova 1 Мар 2019 в 6:51 PST Самодурова же в это время явно активизировалась в инстаграме, где выкладывает снимки с профессиональных фотосессий порой с забавными подписями вроде «Весна как женщина, говорит — уже иду, а сама сидит в халате, с мокрой головой и ногти красит!»

Также ученица Алексея Мишина не забывает и об участии в интересных мероприятиях. Так, недавно она посетила на катке свою маленькую поклонницу — фигуристку Лауру из академии Евгения Плющенко

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sofia_samodurova 28 Фев 2019 в 2:35 PST На этой встрече было снято трогательное видео, которое Самодурова также выложила в своем инстаграме.

И, наконец, Софья в последнее время не стеснялась демонстрировать в соцсетях свои навыки пения. Так, она исполнила в инстаграме композицию известного рэпера Басты, а на днях и вовсе объявила о записи трека в студии.

Причем фигуристка совместила это с конкурсом: подписчики должны угадать, какую песню она записала, и первый счастливчик получит приз.

Медведева в боевом настроении

У Евгении Медведевой совсем другая ситуация — она узнала о своей поездке на чемпионат мира буквально неделю назад. Лишь в 20-х числах февраля завершился последний решающий турнир внутреннего отбора на мировое первенство — финал Кубка России, который подопечная Брайана Орсера выиграла, обойдя Елизавету Туктамышеву менее чем на два балла.

Затем Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще несколько дней тянула с решением, причем это не было фарсом — Медведева действительно до последнего не знала, что будет. Это подтверждает ее последний пост в инстаграме:

«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение.

Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме».

Итоговое решение федерации взять Медведеву на мировое первенство для многих стало неожиданностью, поскольку она не выиграла в этом сезоне ни одного турнира, кроме финала Кубка, выступая довольно нестабильно.

Возможно, оно удивило и саму Евгению, которая сразу после окончания соревнований в Великом Новгороде написала в соцсетях: «Я знаю, что Туктамышева сильнее меня».

Однако жребий брошен, и теперь надо срочно готовиться к главному старту сезона. Никаких светских вечеринок, как у Загитовой, и конкурсов, как у Самодуровой.

Последней записью в соцсетях спортсменки так и остается пост про то, что, если ее выберут, она будет в лучшей форме в Сайтаме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paige Aistrop (@paistrop) 1 Мар 2019 в 11:51 PST Единственное появление Медведевой в медийном пространстве состоялось по воле случая: девушка попала на видео, где основным действующим лицом был фигурист из Южной Кореи Чжун Хван, исполняющий вращение, с которым они вместе занимаются у Брайана Орсера. Евгения же в голубом тренировочном костюме пронеслась позади него в дорожке шагов — вот и все.

Медведева сейчас, кажется, вообще не покидает каток. У нее еще не было ни одного чистого проката двух программ подряд в сезоне — на чемпионате мира такого не простят, так что нужно срочно исправлять ситуацию.

Кроме того, в случае хотя бы малейшей ошибки на ЧМ и последующего непопадания в тройку призеров фигуристку просто «съедят» на родине. Соцсети Евгении превратились в кромешный ад сразу после объявления состава сборной России — многие фанаты утверждали, что она не заслужила попасть на мировое первенство в обход Туктамышевой, отлично выступавшей в первой половине сезона.

Болельщики требовали «уступить» путевку Елизавете, желали Медведевой провала на ЧМ и обвиняли ее в том, что она якобы дала добро федерации, которая пропустила ее «по блату».

В ответ поклонники фигуристки организовали свой флешмоб — заполнили комментарии в инстаграме огромным количеством эмодзи с сердцем.

Неудивительно, что на фоне такой борьбы в соцсетях Медведева решила снизить публичную активность и погрузиться в тренировки. Выхода у нее нет — другого шанса зажечь на чемпионате мира может и не представиться, ведь уже в следующем сезоне в игру вступят гениальные юниорки Тутберидзе, которые исполняют четверные прыжки.