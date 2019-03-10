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Фигуристка Трусова выиграла юниорский Чемпионат мира 

ТК «Звезда» + ещё 57 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Девушка набрала 222,98 балла по итогам двух программ. Она исполнила три четверных прыжка, упав на четвертом лутце.
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей чемпионата мира среди юниоров, который проходил в хорватском Загребе.
Девушка набрала 222,98 балла по итогам двух программ. Она исполнила три четверных прыжка, упав на четвертом лутце.
В произвольной программе Трусова набрала 150,40 баллов, в короткой — 72,58, также заняв первое место.
Второе место заняла Анна Щербакова. Обе спортсмены являются ученицами тренера Этери Тутберидзе.
Ранее наши спортсменки заняли весь пьедестал на ЮЧМ в парном катании.
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