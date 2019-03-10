Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева опередила Загитову и Шарапову в рейтинге женщин года 

RT на русском + ещё 6
Фото: Reuters
Компанией «Медиалогия» составила рейтинг самых популярных женщин года, на основе мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.
В рейтинге, опубликованном на официальном сайте проекта самой популярной из женщин в спорте стала фигуристка Евгения Медведева, занявшая 15-е место. Ещё одна представительница фигурного катания — Алина Загитова — 20-я. Теннисистка Мария Шарапова заняла 22-е место.
В список также вошли тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе (29), фигуристки Елизавета Туктамышева (33) и Татьяна Навка (34), гимнастка Ольга Глацких (35) и биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт (47).
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты попали в список Forbes.
RT на русском: последние новости
Трусова стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров Фигурист Ковтун назвал выступление на Универсиаде самым необычным стартом в карьере Фигурист Савосин завоевал серебро юниорского ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание , Теннис , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Татьяна Навка , Мария Шарапова , Forbes
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
«Канадки могут ударить в спину»
Хоккей Статьи
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян
Лыжный спорт
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Универсиаду в России спешно начали спасать. Успеют?
Зимние виды спорта Статьи
Дебошу Емельяненко дали объяснение
MMA
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение