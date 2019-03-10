Компанией «Медиалогия» составила рейтинг самых популярных женщин года, на основе мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.
В рейтинге, опубликованном на официальном сайте проекта самой популярной из женщин в спорте стала фигуристка Евгения Медведева, занявшая 15-е место. Ещё одна представительница фигурного катания — Алина Загитова — 20-я. Теннисистка Мария Шарапова заняла 22-е место.
В список также вошли тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе (29), фигуристки Елизавета Туктамышева (33) и Татьяна Навка (34), гимнастка Ольга Глацких (35) и биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт (47).
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты попали в список Forbes.