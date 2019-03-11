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Туктамышева выступила в парном катании со своим бойфрендом 

Газета.Ru + ещё 1 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступила со своим молодым человеком и победителем финала Кубка России Андреем Лазукиным на творческом вечере, посвященном 50-летнему юбилею тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной, сообщает "Советский спорт".
И Туктамышева, и Лазукин занимаются в группе Мишина.
Также на вечере, посвященном наставникам, совершили прокаты такие известные фигуристы, как Александра Трусова, Анна Щербакова, Михаил Коляда и Софья Самодурова.
Ранее вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник недоволен критикой в адрес серебряного призера Олимпиады 2018 года Евгении Медведевой из-за включения в состав сборной на чемпионат мира в Японии.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Анна Щербакова , Тамара Москвина , Елизавета Туктамышева , Михаил Коляда , Советский спорт
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