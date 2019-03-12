Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала своё непопадание на чемпионат мира-2019 и рассказала о желании выиграть Олимпийские игры.
"Могу сказать, что боролась до последнего. Но в принципе, я осознавала, что по сравнению с девчонками мои шансы поехать на чемпионат мира меньше", — приводят её слова "Известия".
Константинова добавила, что главная её цель — Олимпиада.
"Это желание каждого спортсмена. Но лёд скользкий", — заключила она.
Фигуристка должна было поехать на чемпионат мира в Японию, так как стала лучшей среди взрослых на первентве России в конце декабря 2018 года. Её в составе заменила Евгения Медведева, победившая в финале Кубка страны. Решение о замене связано с отсутствием стабильности в выступлениях Константиновой.
Отписку Медведевой от Туктамышевой в Сети назвали ошибкой, писал News.ru.