Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишившаяся ЧМ российская фигуристка захотела на Олимпиаду 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала своё непопадание на чемпионат мира-2019 и рассказала о желании выиграть Олимпийские игры.
"Могу сказать, что боролась до последнего. Но в принципе, я осознавала, что по сравнению с девчонками мои шансы поехать на чемпионат мира меньше", — приводят её слова "Известия".
Константинова добавила, что главная её цель — Олимпиада.
"Это желание каждого спортсмена. Но лёд скользкий", — заключила она.
Фигуристка должна было поехать на чемпионат мира в Японию, так как стала лучшей среди взрослых на первентве России в конце декабря 2018 года. Её в составе заменила Евгения Медведева, победившая в финале Кубка страны. Решение о замене связано с отсутствием стабильности в выступлениях Константиновой.
Отписку Медведевой от Туктамышевой в Сети назвали ошибкой, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Тарасова поведала о «выходе в космос» ученицы Тутберидзе Итальянский фигурист увидел «угрозу» в россиянине Туктамышеву вновь предпочли Медведевой для поездки на ЧМ
Фигурное катание , Евгения Медведева , Станислав Константинов , газета "Известия"
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Россия выиграла Универсиаду
Зимние виды спорта
Жена рассказала о встрече с Мамаевым в СИЗО
Футбол
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ
Биатлон Статьи
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
Фигурное катание Статьи
Панарин выступил против российских властей
Хоккей Интернет
«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов»
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение