Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева не отписывалась от Instagram-аккаунта чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой, менеджер по социальным сетям (SMM) мог допустить техническую ошибку, заявил РИА Новости агент Медведевой Леван Матуа.
Пользователи Instagram обратили внимание на то, что некоторое время назад Медведева отменила подписку на страницу Туктамышевой. В настоящее время Медведева подписана на Туктамышеву.
"Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира. Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в Instagram перед соревнованиями. Не стоит искать проблему там, где ее нет. Возможно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения", — сказал Матуа.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Японии 18-24 марта. В заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Медведева, Туктамышева осталась в запасе.