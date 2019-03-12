Агент: Медведева не отписывалась от Туктамышевой в Instagram

Пользователи Instagram обратили внимание на то, что некоторое время назад Медведева отменила подписку на страницу Туктамышевой. В настоящее время Медведева подписана на Туктамышеву.

"Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира. Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в Instagram перед соревнованиями. Не стоит искать проблему там, где ее нет. Возможно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения", — сказал Матуа.