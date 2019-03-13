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Сотникова: «Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о будущем говорить не буду» 

SPORT24.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка 22-летняя Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ» во «Вконтакте», рассказав, почему выбрала фигурное катание, а также о завершении карьеры.
Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года в Сочи.
«В четыре года я еще ничего не понимала, но мне понравилось фигурное катание. Мы гуляли с мамой, когда я обратила внимание на рыжее здание. Мы зашли туда, и оказалось, что это каток. Стала расспрашивать маму об этом, а уже через полгода я встала на коньки.
Успехи? Упорно, мучительно, не без психических сдвигов, не без внутренних и телесных травм. То есть, проходишь через множество преград. Были моменты. когда ты опускаешь руки, но понимаешь, что нужно идти вперед, находить в себе внутренние силы при помощи близких людей.
Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о своем будущем ничего объявлять не буду. Поняла для себя, что-то, о чем я рассказываю, в итоге не сбывается.
Победы в фигурном катании грандиозно изменили мою жизнь. Во-первых, победы были не всегда, я поднималась постепенно, но были и падения. Я научилась бороться со своими внутренними преградами», — рассказала Сотникова.
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Фигурное катание , Аделина Сотникова
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