Сотникова: «Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о будущем говорить не буду»

Российская фигуристка 22-летняя Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков «Матч ТВ» во «Вконтакте», рассказав, почему выбрала фигурное катание, а также о завершении карьеры. Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года в Сочи. «В четыре года я еще ничего не понимала, но мне понравилось фигурное катание. Мы гуляли с мамой, когда я обратила внимание на рыжее здание. Мы зашли туда, и оказалось, что это каток. Стала расспрашивать маму об этом, а уже через полгода я встала на коньки. Успехи? Упорно, мучительно, не без психических сдвигов, не без внутренних и телесных травм. То есть, проходишь через множество преград. Были моменты. когда ты опускаешь руки, но понимаешь, что нужно идти вперед, находить в себе внутренние силы при помощи близких людей. Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о своем будущем ничего объявлять не буду. Поняла для себя, что-то, о чем я рассказываю, в итоге не сбывается. Победы в фигурном катании грандиозно изменили мою жизнь. Во-первых, победы были не всегда, я поднималась постепенно, но были и падения. Я научилась бороться со своими внутренними преградами», — рассказала Сотникова. Навка объяснила, почему Липницкая и Сотникова рано закончили с фигурным катанием