Дошутилась: почему Медведева отписалась от Туктамышевой

Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в инстаграме после того, как Императрица объявила конкурс на лучшую шутку о своей персоне, в котором большое количество работ оказалось посвящено борьбе двух фигуристок за путевку на чемпионат мира. Агент Медведевой объяснил отписку технической ошибкой. Туктамышева пока никак не отреагировала на происходящее.

За неделю до старта главного турнира сезона в фигурном катании — чемпионата мира, который пройдет в японской Сайтаме, — основным ньюсмейкером остается Евгения Медведева.

И это при том, что спортсменка в последнее время не давала никаких интервью и ничего не публиковала в соцсетях с 25 февраля, когда еще даже не было известно об ее попадании в состав сборной России на мировое первенство.

Последними словами фигуристки, обращенными к широкой публике, остается ее обещание привести себя в лучшую форму к чемпионату мира, данное в инстаграме:

«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение.

Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме. Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя».

В данный момент Медведева действительно занята только тем, что напряженно готовится к ответственным соревнованиям и лишь иногда случайно радует своих поклонников появлением на видео, посвященных другим фигуристам…

Недаром нынешний наставник россиянки Брайан Орсер в коротком комментарии для Olympic channel охарактеризовал ее одним словом — «яростная» (fierce). А помощник канадского специалиста Трейси Уилсон в интервью In The Loop сообщила, что на тренировках спортсменка временами начинает без конца штамповать каскады с тройным риттбергером, добавляя к нему самые разные виды прыжков в начало.

Так называемые «риттовые» каскады — это довольно сложный элемент, который Медведева, к примеру, не рискнула вставить в олимпийские программы (скорее всего, из-за того, что в сезоне-2017/18 пережила стрессовый перелом стопы).

В настоящее время этот дорогостоящий элемент плотно ассоциируется с Алиной Загитовой — она является одной из немногих фигуристок, кто постоянно исполняет тройной лутц + тройной риттбергер на взрослом уровне. Именно благодаря этому каскаду ученица Этери Тутберидзе превзошла Медведеву в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане, где в итоге победила.

Евгения пыталась вставлять каскад двойной аксель + тройной риттбергер в произвольную программу по ходу нынешнего сезона, однако эксперимент, проведенный на этапе Гран-при во Франции, оказался неудачным, — девушка упала и впоследствии завалила все выступление.

Однако, судя по словам Трейси Уилсон, фигуристка стремительно прогрессирует на тренировках, и теперь осталось лишь воплотить все отработанное на официальном турнире.

До сих пор в сезоне-2018/19 не было ни одного соревнования, на котором Медведева откатала бы обе программы чисто. Может быть, это произойдет на чемпионате мира?

Тем более что некая тенденция к снижению количества ошибок действительно прослеживается. Так, на последнем старте, в котором участвовала серебряный призер Пхенчхана, — финале Кубка России — она допустила только одно падение.

«В финале Кубка страны Евгения сделала лишь одну серьезную ошибку за две программы. Такой результат в боевых условиях является большим шагом вперед для нее сейчас, — говорила Уилсон в интервью «Газете.Ru». — Но если вы посмотрите на то, что она показывает на тренировках, то поймете, что выступление на соревнованиях было слабее».

А пока Медведева усиленно тренируется, в соцсетях продолжают разгораться страсти вокруг ее персоны.

Так, на днях обеспокоенные фанаты фигуристки заметили, что она отписалась в инстаграме от Елизаветы Туктамышевой, — спортсменки, с которой до конца соперничала за попадание в состав сборной на чемпионат мира.

Напомним, в сезоне-2018/19 Императрица начала стабильно исполнять на соревнованиях сложнейший прыжок — аксель в три с половиной оборота, которым, кроме нее, в данный момент из взрослых владеет только японка Рика Кихира.

Некоторые эксперты считали, что разумнее было отправить на мировое первенство Туктамышеву, которой есть, что противопоставить Кихире, однако тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сделал выбор в пользу Медведевой.

Елизавета откровенно высказала недовольство таким развитием событий, написав в твиттере, что внутри нее «убили маленькую девочку, которая наивно верила», но при этом назвала себя бойцом и пообещала «вернуться».

Многие работы участников оказались связаны с выбором ФФККР и в той или иной мере затрагивали личность Медведевой — иногда в обидной форме. По этой причине новость об отписке Евгении от Императрицы в инстаграме серьезно взбудоражила ее фанатов — многие обвинили в этом шуточный конкурс.

Любопытно, что спустя какое-то время фигуристка вновь подписалась на Туктамышеву, а ее агент Леван Матуа объяснил произошедшее технической ошибкой.

«Женя не отписывалась от Елизаветы, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира.

Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в инстаграм перед соревнованиями. Не стоит искать проблему там, где ее нет. Возможно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения», — приводит слова Матуа РИА «Новости».

Массимо Карреры. Вряд ли стоит удивляться тому, что действие Медведевой в соцсети вызвало едва ли не меньший переполох, чем скандальный лайк Дениса Глушакова на пост с критикой бывшего тренера «Спартака»

Недавно стало известно о том, что Евгения в 2018 году превзошла по популярности даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову и своего бывшего наставника Этери Тутберидзе.

По крайней мере, об этом говорят итоги исследования компании «Медиалогия», которая составила список самых востребованных женщин России.

Рейтинг был составлен на основе количества упоминаний в средствах массовой информации. Медведева заняла в нем 15-е место, в то время как Загитова — 20-е, а Тутберидзе — 29-е.