Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова и Трусова выступят на специальном ледовом шоу Этери Тутберидзе 

Чемпионат.com + ещё 5 14 марта 2019
Фото: Чемпионат.com
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выступит в Краснодаре 20 апреля с собственным ледовым шоу. Билеты на соответствующее мероприятие уже поступили в продажу на сайте BiletDoma и Kassir.ru. Анонсировано выступление следующих спортсменов, занимавшихся под руководством Тутберидзе: Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Даниил Самсонов, Камила Валиева.
В качестве приглашенных звезд в шоу примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Максим Ковтун.
Чемпионат.com: последние новости
Загитова – о программе «Кармен»: давно хотела попробовать что-то страстное Трусова стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров «Принцесса льда в хиджабе» покорила болельщиков на Универсиаде
Фигурное катание , Иван Букин , Алина Загитова , Глеб Смолкин , Элизабет Турсынбаева , Александра Степанова , Евгений Тарасов , Владимир Морозов , Максим Ковтун
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Тутберидзе решила подвинуть Плющенко
Фигурное катание Статьи
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение