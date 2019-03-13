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Туктамышева вновь разделась во время выступления на льду 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известная фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила свой популярный номер с раздеванием перед хоккейным матчем между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом».
Видео с выступлением спортсменки опубликовал портал «Фонтанка».
Туктамышева выступала в форме стюардессы, верхнюю часть которой сняла во время проезда перед трибуной, оставшись в бюстгальтере. Зрители отреагировали бурными аплодисментами.
Напомним, в прошлом году фигуристка разделась во время показательного выступления на Гран-при в Канаде.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Фонтанка.Ру
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