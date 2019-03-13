Туктамышева вновь разделась во время выступления на льду

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила свой популярный номер с раздеванием перед хоккейным матчем между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом».

Туктамышева выступала в форме стюардессы, верхнюю часть которой сняла во время проезда перед трибуной, оставшись в бюстгальтере. Зрители отреагировали бурными аплодисментами.

Напомним, в прошлом году фигуристка разделась во время показательного выступления на Гран-при в Канаде.