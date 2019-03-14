Как снег на голову: бойфренд Туктамышевой укатил за Медведевой

За пять дней до официального старта чемпионата мира по фигурному катанию в составе сборной России была произведена экстренная замена.

Как многие могли подумать, эта новость действительно имеет отношение к Елизавете Туктамышевой , но не самое прямое: нет, Императрица не заняла место Евгении Медведевой в заявке на главный старт сезона.

Зато в состав национальной команды попал молодой человек Туктамышевой — Андрей Лазукин. Фигурист заменит в сборной Максима Ковтуна , который неожиданно принял решение сняться с турнира из-за травмы.

«Фигурист Ковтун по медицинским показаниям не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме.

В составе российской команды его заменит Лазукин, являющийся первым запасным», — гласит сухое сообщение на сайте Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР).

Сам Ковтун пока никак не прокомментировал эту печальную для себя новость.

Последней записью в его инстаграме остается пост с благодарностью фанатам за поддержку на Универсиаде.

«Спасибо большое болельщикам за такую поддержку на трибунах, вы были украшением наших программ!» — написал фигурист.

О характере и степени серьезности травмы Ковтуна ничего не сообщается. На той же Универсиаде, которая завершилась только 12 марта, фигурист выступал без какого-либо физического дискомфорта в короткой и произвольной программах, а также остался на гала-шоу.

При этом стоит отметить, что спортсмен проявил себя на Студенческих играх отнюдь не так хорошо, как от него этого ждали.

С учетом серьезных ошибок Лазукина и Самарина количество опасных конкурентов сократилось до одного итальянца, и Ковтун проиграл ему, заняв второе место.

Примечательно, что после короткой программы Максим шел первым: ему удалось исполнить каскад четверной сальхов + тройной тулуп, тройной лутц и тройной аксель (правда, при приземлении с последнего элемента спортсмен оперся на руку).

А вот в произвольной программе фигурист допустил целую череду ошибок — упал с четверного сальхова, допустил бабочку на тройном риттбергере и сделал каскад из тройного и двойного прыжков.

В сумме ученик Буяновой уступил Риццо почти 15 баллов, а ведь итальянец — далеко не самый топовый спортсмен планеты. Таким образом, отсутствие Ковтуна в его нынешней форме вряд ли сильно скажется на шансах сборной России на чемпионате мира.

Сам Максим признавал, что накануне важнейшего старта сезона не сумел продемонстрировать свои лучшие качества, хотя и объяснил это досадной случайностью.

«То, что произошло в произвольной программе, — случайность.

Но будем работать. Думаю, что ошибка на риттбергере произошла из-за невнимательности. Сегодня показал процентов 60 своих возможностей», — говорил спортсмен.

Однако исправиться за невнятное выступление на Универсиаде у Ковтуна уже не получится — по крайней мере, в этом сезоне.

Зато такой шанс появился у Лазукина, который владеет довольно сложными элементами, но страдает от жуткой нестабильности,

из-за чего разочаровывает российских болельщиков на большей части турниров.

Так, на Универсиаде бойфренд Туктамышевой стал лишь пятым, умудрившись исполнить в произвольной программе каскад из одинарного тулупа и двойного акселя.

А на чемпионате России он был четвертым, что и позволило Лазукину получить статус первого запасного в сборной (в основной состав вошли первые три места — Ковтун, Михаил Коляда и Самарин).

В этом сезоне Лазукин одержал победу только на двух турнирах — разогревочном Мемориале Н. А. Панина, и в финале Кубка России, который считался последним отборочным стартом перед чемпионатом мира.

Благодаря первому месту на ФКР в состав сборной попала, например, Евгения Медведева. Однако на Лазукина это правило не распространилось, и в заявку на ЧМ были внесены те же Ковтун, Самарин и Коляда.

Можно сказать, что теперь в некоторой степени восторжествовала справедливость — оба победителя финала Кубка страны оказались в сборной. Насколько полезно это будет для команды, выяснится уже на следующей неделе.