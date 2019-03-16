Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион сравнил зарплаты фигуристов с футбольными 

Lenta.ru + ещё 17 6 часов назад
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал жалобу на низкие зарплаты, которая прозвучала от фигуристов Бетины Поповой и Сергея Мозгова. Слова спортсмена приводит Национальная служба новостей (НСН).
Траньков отметил, что размер зарплаты зависит от уровня спортсмена. Если он не выступает на чемпионатах мира и Европы, продолжил тренер, то заработок будет скромным.
«Мы не футболисты, не хоккеисты, но есть виды спорта, где еще меньше. Зарплата зависит напрямую от результатов, и у тренеров в том числе», — сказал Траньков.
В целом же он признал, что зарплаты у фигуристов действительно скромные.
Попова и Мозгов 15 марта рассказали, что в Москве на их зарплату выжить «невозможно». Фигуристка заявила, что доход редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц. По ее словам, спортсменам часто приходится работать с детьми, чтобы получить деньги.
Мозгов и Попова стали победителями в танцах на льду на Универсиаде, прошедшей в Красноярске.
Последние новости
У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Украина осталась без денег по спору с Россией
Комментарии175
Фигурное катание , Максим Траньков
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Тутберидзе решила подвинуть Плющенко
Фигурное катание Статьи
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение