Тутберидзе решила подвинуть Плющенко

Евгения Плющенко. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе анонсировала ледовое шоу «Чемпионы на льду», проведение которого запланировано на 20 апреля в Краснодаре, сообщает «Газета.ру» . В программе — выступления звёзд российского спорта, которые вполне способны затмить представления «раскрученных игроков на рынке» Ильи Авербуха

По словам спортивных обозревателей, Тутберидзе не зря выбрала для дебюта арену Ice Palace в Краснодаре, поскольку тренер, видимо, не желает стремительного развития конкуренции. Впрочем, эксперты уверяют, что заполнить арену вместимостью около 3,5 тыс. зрителей для организаторов мероприятия не составит труда.

Всё дело в составе участников шоу. Тутберидзе планирует привезти олимпийскую чемпионку Алину Загитову и первую в истории двукратную чемпионку мира по юниорам Александру Трусову, в арсенале которой три вида четверных прыжков. Также своё мастерство зрителям продемонстрирует ещё одно юное дарование Анна Щербакова , которая на прошедшем чемпионате России обошла взрослых и более опытных Алину Заитову и Евгению Медведеву

По словам автора статьи, Тутберидзе заготовила ещё один «козырь в рукаве» — выступление члена сборной Казахстана Элизабет Турсынбаевой, серебряной призёрки чемпионата четырёх континентов.

По словам аналитиков, гастроли действующих спортсменов не должны пагубно отразиться на подготовке к международным стартам.