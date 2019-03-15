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Тутберидзе решила подвинуть Плющенко 

Рамблер 1 час назад
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе анонсировала ледовое шоу «Чемпионы на льду», проведение которого запланировано на 20 апреля в Краснодаре, сообщает «Газета.ру». В программе — выступления звёзд российского спорта, которые вполне способны затмить представления «раскрученных игроков на рынке» Ильи Авербуха и Евгения Плющенко.
По словам спортивных обозревателей, Тутберидзе не зря выбрала для дебюта арену Ice Palace в Краснодаре, поскольку тренер, видимо, не желает стремительного развития конкуренции. Впрочем, эксперты уверяют, что заполнить арену вместимостью около 3,5 тыс. зрителей для организаторов мероприятия не составит труда.
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Всё дело в составе участников шоу. Тутберидзе планирует привезти олимпийскую чемпионку Алину Загитову и первую в истории двукратную чемпионку мира по юниорам Александру Трусову, в арсенале которой три вида четверных прыжков. Также своё мастерство зрителям продемонстрирует ещё одно юное дарование Анна Щербакова, которая на прошедшем чемпионате России обошла взрослых и более опытных Алину Заитову и Евгению Медведеву.
По словам автора статьи, Тутберидзе заготовила ещё один «козырь в рукаве» — выступление члена сборной Казахстана Элизабет Турсынбаевой, серебряной призёрки чемпионата четырёх континентов.
Кроме того, в программе заявлены спортсмены, не тренирующиеся у Тутберидзе: главная пара фигуристов страны — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, менее популярные, но оттого не менее талантливые Александра Степанова и Иван Букин, а также четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун.
По словам аналитиков, гастроли действующих спортсменов не должны пагубно отразиться на подготовке к международным стартам.
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Фигурное катание , Видео , Статьи , Евгения Медведева , Илья Авербух , Анна Щербакова , Иван Букин , Евгения Тарасова , Алина Загитова , Александра Степанова , Евгений Плющенко , Владимир Морозов , Максим Ковтун , Газета.Ru
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