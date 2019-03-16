Туктамышева рассказала об отношениях с Лазукиным

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась относительно того, что ее молодой человек, фигурист Андрей Лазукин отправится на чемпионат мира в Японию, передает "Фонтанка"

Спортсменка ответила на вопрос про ошибки подопечного Алексея Мишина в прыжках.

"Если уж Мишин не может повлиять на тройной аксель Андрея, то я и подавно. Мы катаемся на одном льду, и, когда я вижу ошибку, я стараюсь ему помочь. Но важно, чтобы спортсмен сам почувствовал этот прыжок. Если не чувствуешь, то постоянно будут вылезать недочеты и ошибки", — подчеркнула фигуристка.

Также он отметила, что в отношениях они не сравнивают успехи друг друга.

"У нас современные отношения, мы не зацикливаемся на том, кто круче, а кто нет. Мы просто живем, поддерживаем друг друга, нам хорошо вместе. Трений каких-то психологических у нас не бывает", — заключила Туктамышева.

Лазукин заменит Максима Ковтуна , который не сможет поехать на мировое первенство из-за медицинских показателей.

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