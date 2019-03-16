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Туктамышева рассказала об отношениях с Лазукиным 

Газета.Ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: ТАСС
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась относительно того, что ее молодой человек, фигурист Андрей Лазукин отправится на чемпионат мира в Японию, передает "Фонтанка".
Спортсменка ответила на вопрос про ошибки подопечного Алексея Мишина в прыжках.
"Если уж Мишин не может повлиять на тройной аксель Андрея, то я и подавно. Мы катаемся на одном льду, и, когда я вижу ошибку, я стараюсь ему помочь. Но важно, чтобы спортсмен сам почувствовал этот прыжок. Если не чувствуешь, то постоянно будут вылезать недочеты и ошибки", — подчеркнула фигуристка.
Также он отметила, что в отношениях они не сравнивают успехи друг друга.
"У нас современные отношения, мы не зацикливаемся на том, кто круче, а кто нет. Мы просто живем, поддерживаем друг друга, нам хорошо вместе. Трений каких-то психологических у нас не бывает", — заключила Туктамышева.
Лазукин заменит Максима Ковтуна, который не сможет поехать на мировое первенство из-за медицинских показателей.
Ранее чемпионы Универсиады пожаловались на зарплаты.
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Фигурное катание , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , Максим Ковтун , Фонтанка.Ру
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