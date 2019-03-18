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Татьяну Тотьмянину вместе с мамой много лет назад выгнала из квартиры бабушка 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Родственница сказала фигуристке, что она не должна находиться с ней под одной крышей.
Известная фигуристка, олимпийская чемпионка в парах Татьяна Тотьмянина стала гостьей программы «Когда все дома». Она призналась, что путь к успеху у нее был очень тернист и сложен. В юности она вместе с мамой жила у бабушки. В какой-то момент родственница решила, что фигуристка и ее мать должны искать себе другое жилье. Она им сказала это в открытую.
В итоге фигуристка переехала вместе с матерью в другой город — Санкт-Петербург. Кстати, именно из-за неадекватного поведения бабушки из семьи ушел отец фигуристки. Он не смог терпеть ее высказывания в свой адрес. Сама Тотьмянина заметила, что не понимает, как родной человек мог так издеваться над родственниками. Для не так и осталось загадкой, почему бабушка физически уничтожала дочь и внучку.
На новом месте Тотьмяниной пришлось начинать все с нуля. У них с мамой не было ни прописки, ни работы. Однако будущую чемпионку трудности только закаляли. Она смогла продолжать тренировки и вскоре попала в состав сборной России. Фигуристке даже назначили небольшое жалование. На эти деньги они с мамой и жили.
Сейчас Тотьмянина — счастливая мать двоих детей. Ее муж — олимпийской чемпион Алексей Ягудин. В семье подрастают две прекрасные дочки. По словам Тотьмяниной, они с мужем оба выросли эгоистами, поэтому первое время им было очень нелегко ужиться под одной крышей. Постоянно возникали скандалы. Со временем они научились уступать друг другу и находить компромиссы. Сейчас пара мечтает о третьем ребенке, сообщает портал «СтарХит».
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Фигурное катание , Алексей Ягудин , Татьяна Тотьмянина , StarHit
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