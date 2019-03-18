Татьяну Тотьмянину вместе с мамой много лет назад выгнала из квартиры бабушка

Родственница сказала фигуристке, что она не должна находиться с ней под одной крышей.

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка в парах Татьяна Тотьмянина стала гостьей программы «Когда все дома». Она призналась, что путь к успеху у нее был очень тернист и сложен. В юности она вместе с мамой жила у бабушки. В какой-то момент родственница решила, что фигуристка и ее мать должны искать себе другое жилье. Она им сказала это в открытую.

В итоге фигуристка переехала вместе с матерью в другой город — Санкт-Петербург. Кстати, именно из-за неадекватного поведения бабушки из семьи ушел отец фигуристки. Он не смог терпеть ее высказывания в свой адрес. Сама Тотьмянина заметила, что не понимает, как родной человек мог так издеваться над родственниками. Для не так и осталось загадкой, почему бабушка физически уничтожала дочь и внучку.

На новом месте Тотьмяниной пришлось начинать все с нуля. У них с мамой не было ни прописки, ни работы. Однако будущую чемпионку трудности только закаляли. Она смогла продолжать тренировки и вскоре попала в состав сборной России. Фигуристке даже назначили небольшое жалование. На эти деньги они с мамой и жили.