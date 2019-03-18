Ягудин рассказал о правильной мотивации

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказала, как успевает справляться с множеством проектов, передает "Матч ТВ".

Знаменитому спортсмену 18 марта исполнилось 39 лет.

По словам Ягудина, для успешной карьеры самым главным является желание работать.

"Я согласен с тем, что пока свою задницу от дивана не поднимешь, сделать ничего не сможешь. Вначале может не получиться, результат может не устроить. Но даже для него нужно что-то делать", — заявил фигурист.

Он добавил, что нельзя ни на секунду останавливаться.

"Я всегда вспоминаю слоган "впихнуть невпихуемое". И делаю все, чтобы это осуществить. Пока что действительно получается", — улыбнулся Ягудин.