Константиновой угрожают в соцсетях через друзей

Российская фигуристка Станислава Константинова объяснила, почему стала избегать социальных сетей, передает Sport24.

Спортсменка рассказала, что ей пришлось создать вторые "секретные странички" после того, как всех друзей неизвестные стали просить переслать угрозы, адресованные ей.

"ВКонтакте" не пользуюсь. Сейчас непонятные люди стали писать всем моим друзьям с просьбой переслать мне что-то. И далеко не всегда просят просто познакомиться. Отправляют угрозы и другие страшные вещи", — жалуется Константинова.

Она добавила, что самое обидное, когда после хороших пожеланий те же люди начинают писать гадости.

"Очень неприятна одна вещь. Сначала люди поддерживают, я благодарю их, потому что мне это дает сил. А потом они же пишут, что мне нужно сменить наставника или вообще завершить карьеру. Стараюсь не отвечать или сразу кидать таких в бан", — заключила фигуристка.

Ранее Константинова призналась, что обидно видеть себя в запасе на ЧМ по фигурному катанию.