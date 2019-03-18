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Авербух раскрыл истинное лицо Ягудина 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хореограф Илья Авербух поздравил Алексея Ягудина с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
18 марта олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити исполнилось 39 лет.
"Как бы ты ни пытался спрятаться за маской цинизма, я знаю тебя как очень искреннего и глубокого человека. Когда ты выходишь на лед, для тебя нет ничего важнее твоего выступления и зрителя, который смотрит на тебя. Твой высочайший профессионализм позволяет мне вот уже долгие годы реализовывать мой творческий потенциал", — написал Авербух в инстаграме.
Ранее Ягудин рассказала, как успевает справляться с множеством проектов.
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Фигурное катание , Илья Авербух , Алексей Ягудин , Советский спорт
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