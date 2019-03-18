Авербух раскрыл истинное лицо Ягудина 

Хореограф Илья Авербух поздравил Алексея Ягудина с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
18 марта олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити исполнилось 39 лет.
"Как бы ты ни пытался спрятаться за маской цинизма, я знаю тебя как очень искреннего и глубокого человека. Когда ты выходишь на лед, для тебя нет ничего важнее твоего выступления и зрителя, который смотрит на тебя. Твой высочайший профессионализм позволяет мне вот уже долгие годы реализовывать мой творческий потенциал", — написал Авербух в инстаграме.
Ранее Ягудин рассказала, как успевает справляться с множеством проектов.