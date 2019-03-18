Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Много мата: что Туктамышева сказала о Медведевой в трэш-шоу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает покорять медиапространство. Спортсменка стала одной из участниц скандального шоу на клубном канале петербургского «Зенита» «Z+», где рассказала об отношениях с Евгенией Медведевой и своей реакции на непопадание в состав сборной России на чемпионат мира.
Одна из самых ярких российских фигуристок-одиночниц Елизавета Туктамышева все чаще становится героем различных шоу и громких интервью. Туктамышеву благодаря взлетевшей в последнее время популярности пригласили в дебютный выпуск шоу на клубном канале петербургского «Зенита» — «Z+». Программа получила в большей степени негативные отзывы и некоторым зрителям показалась даже аморальной, но и там нашлось место вопросам про фигурное катание.
Интервьюировала Туктамышеву известная телеведущая Мария Командная, впоследствии отказавшаяся от гонорара за шоу, назвав участием там «ошибкой».
Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка. Это не близкий мне формат. Ребятам — удачи и чтобы у них когда-нибудь получилось что-то стоящее. — Мария Командная (@komandnaya) 17 марта 2019 г.
22-летнюю фигуристку допытывали вопросами о непопадании в заявку сборной России на чемпионат мира. В шутку Туктамышева даже выразила свое мнение о том, нет ли в этом решении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) географического подтекста.
«Надеюсь, что руки Москвы в решении по составу на чемпионат мира нет. Надеюсь, там все было более-менее справедливо», — сказала Туктамышева.
Спортсменка поддержала версию ФФККР, согласно которой она не поехала на первенство мира исключительно из-за проигрыша Евгении Медведевой в финале Кубка России — на турнире она уступила ученице Брайана Орсера чуть более одного балла. По словам Туктамышевой, несмотря на свое непопадание в национальную команду, она будет поддерживать остальных российских участниц.
«Меня не взяли не из-за возраста. Просто проиграла на финале Кубка.
Эмоции не самые положительные, но я с ними справляюсь.
Просто хочу, чтобы этот чемпионат мира закончился и все сложилось удачно у девочек. Буду обращаться только ко всем девочкам, поскольку я болею за Россию», — заверила она.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Россию в категории женщин-одиночниц представят Алина Загитова, Медведева и Софья Самодурова.
Что касается личного противостояния Туктамышевой и Медведевой, то Елизавета опровергла все домыслы о своих разногласиях с Евгенией. И произошедшее после финала Кубка России, как она заметила, никак не повлияло на их отношения.
«Конечно, если случайно встречусь с Медведевой, то подойду к ней и поздороваюсь.
То, что происходит в интернете — это между болельщиками.
А у нас с Женей нет никаких недопониманий», — сказала спортсменка.
«Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу. Надеюсь, на ней перед чемпионатом мира это никак не сказалось, и она продолжила тренироваться в спокойной обстановке», — считает Туктамышева.
Вердикт федерации по поводу состава сборной и решения судей в финале кубка России неоднократно подвергались критике, поскольку у подопечной Алексея Мишина программа с точки зрения базы намного привлекательнее. К тому же,
Туктамышева является одной из немногих фигуристок мира, которая способна прыгать тройной аксель — элемент ультра-си.
Говоря о «Z+», новый контент на клубном канале сине-бело-голубых вызвал культурный шок у большинства зрителей. Состав программы был по-настоящему звездным: Командная, Туктамышева, музыкант Сергей Шнуров, шоумен Александр Гудков, блогер Илья Варламов, бывший футболист Евгений Савин, тренер Александр Григорян и многие другие. Участники в необычной форме обсуждали самые различные вещи, пока в прямом эфире на фоне шла трансляция матча «Спартак» — «Зенит».
В частности, медийные персонажи позволяли себе оскорбительные сравнения Москвы и Санкт-Петербурга во время баттла городов, а также многократную нецензурную брань.
Своеобразной изюминкой стала сцена, где стендап-комик Антон Борисов ел сырое мясо и говорил про изнасилование свиньи, намекая на прозвище красно-белых.
Президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в курсе, что интерактивное шоу вызвало шквал негатива у зрителей, однако он оказался пока не готов комментировать произошедшее.
«Я уже видел реакцию на эту трансляцию. Но вчера вечером находился непосредственно на матче со «Спартаком», поэтому сам ознакомиться с контентом не имел возможности. Обязательно сделаю это сегодня, и только после этого смогу обстоятельно прокомментировать произошедшее», — приводит слова Медведева «СЭ».
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин и директор по связям с общественностью лиги Сергей Алексеев резко отвергли «уникальный контент» от клубного канала «Зенита», добавив, что РПЛ осуждает подобные передачи на ресурсах отечественных клубов.
«Мы считаем недопустимым — и это слово я хочу подчеркнуть — показывать такие передачи на клубных сайтах. Позиция наша однозначна», — цитирует Алексеева Prostoprosport.
«Мы нетерпимы к матам, особенно в публичном пространстве. Такого быть не должно. Все клубы должны контролировать контент. Мы надеемся, что подобного у нас не будет», — добавил Мейтин.
Газета.Ru: последние новости
Туктамышева осталась в шоке от попадания ее парня на чемпионат мира "Пожелала удачи": Самодурова рассказала об отношениях с Туктамышевой «Развивайся или уходи в шоу»: Навка дала совет Загитовой
Комментарии
Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Евгений Савин , Елизавета Туктамышева , Александр Медведев , Антон Борисов , Алина Загитова , Сергей Алексеев , Александр Григорян , Сергей Шнуров , Александр Гудков , Мария Командная , Илья Варламов , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение