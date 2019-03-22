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Как фигуристки разыграли медали на ЧМ в Японии 

RT на русском + ещё 116 2 часа назад
Фото: Reuters © Issei Kato
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме. Она показала лучшие результаты в короткой и произвольной программах, набрав в сумме 237,50 балла. Серебро досталось ещё одной ученице Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой, представляющей Казахстан. Она стала первой взрослой спортсменкой, исполнившей четверной прыжок. Ещё одна россиянка Евгения Медведева завоевала бронзу, поднявшись с четвёртого места после первого дня соревнований.
Короткая программа женщин на чемпионате мира по фигурному катанию разбросала претенденток на медали далеко за пределы первой шестёрки. Японки Рика Кихира и Сатоко Мияхара, россиянка Софья Самодурова, американка Брэди Теннелл, канадка Габриэль Дэйлман — все они в теории могли бы оказаться на подиуме. Но в Сайтаме они выходили на произвольную программу с отставанием в пять-шесть баллов от промежуточной тройки лидеров, отыграть которое могла каждая из них.
При этом Кихира не растеряла шансы догнать Алину Загитову. Двух главных фавориток разделили в первый день почти 11 баллов, но японская фигуристка двумя чисто исполненными тройными акселями могла бы всё отыграть, после чего между девушками вновь завязалась бы равная борьба.
Американка Теннел в образе главной героини балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» поражала всю программу своей стойкостью и запасом прочности и оказала давление на лидеров короткой программы. До последнего вращения она тянула каждый элемент, что, к примеру, не удалось несколькими минутами ранее Дэйлман. Теннелл, замыкавшая прежде десятку лучших, набрала в сумме 213,47 балла — этого почти хватило бы для победы на чемпионате Европы в этом году.
А в очной дуэли с Софьей Самодуровой американке даже удалось взять верх. 16-летняя россиянка в очередной раз за сезон блестяще выступила под музыку из фильма «Бурлеск», но одну небольшую ошибку всё-таки допустила — риттбергер в последнем каскаде оказался одинарным вместо двойного. Хотя этот чемпионат мира для Самодуровой был дебютным и о попадании в первую десятку могла бы мечтать каждая, фигуристка не сдержала слёз после окончания музыки.
Вторую по силе разминку закрывали японские фигуристки. Обе они обошли Теннелл и порадовали родных болельщиков. Прошлогодний бронзовый призёр Сатоко Мияхара набрала 215,95 балла, а Рика Кихира — уже 223,49 балла. Она чисто исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, а затем упала на второй попытке исполнить свой фирменный прыжок. Впрочем, называть так тройной аксель в её случае было бы не совсем справедливо — Кихира чисто исполнила все остальные прыжковые элементы, демонстрируя при этом удивительную лёгкость.
Суммарная оценки Кихиры была настолько большой, что японка вернулась в борьбу за серебро и бронзу, а ведь после неё должны были выступать ещё шесть девушек. Основную группу открывала Евгения Медведева, которой для лидерства нужно было на 12 баллов превышать лучший результат в сезоне в произвольной программе.
Двукратная чемпионка мира совершила требовавшееся от неё чудо — вся программа прыжков была исполнена на отлично, кроме слегка смазанного последнего двойного акселя. Даже без оценок было очевидно, что Медведева выдала лучший прокат в сезоне и как минимум стала второй вслед за Кихирой.
Но судьи были впечатлены даже больше, чем зрители, и компонентами вытянули россиянку в лидеры. Медведева побила два личных рекорда и набрала 223,80 балла — теперь уже претенденткой на медаль стала она, при условии, что кто-то из закрывающих соревнования фигуристок допустит ошибку.
Американка Мэрайя Белл и Лим Ын Су, которые стали фигурантками небольшого скандала на чемпионате мира, в разборки за медали не вмешивались. Обе они не показали своего лучшего катания и уступили даже Самодуровой, подняв чемпионку Европы на восьмое место. Их эпидемию нестабильности подхватили и Каори Сакамота — шедшая второй после короткой программы фигуристка не исполнила флип и потеряла на этом большое количество баллов. Таким образом она проложила дорогу Медведевой на пьедестал почёта. Все разговоры о том, что двукратный серебряный призёр Олимпийских игр не должна была ехать на чемпионат мира, можно было прекращать.
Теперь оставалось только определить лучшую из лучших — ею должна была стать Алина Загитова или Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Даже с учётом того, что олимпийская чемпионка выиграла короткую программу и была готова показать представление в произвольной, вешать золотую медаль ей на шею было рано. Турсынбаева, как и Кихира, тоже обладала секретным оружием — четверным сальховым.
Чтобы сохранить лидерство, Загитовой нельзя было расслабляться. Вновь, как и на Олимпиаде, ей в спину дышала подруга по тренировочной группе. Начало проката под «Кармен» получилось нервным — 16-летняя фигуристка хотя и исполняла все прыжки верно, но у неё пропали фирменные акценты под музыку.
Рубиконом для Загитовой должен был стать каскад лутц — риттбергер, который она перестала чисто исполнять во второй половине. Спортсменку повело на втором прыжке, но невероятным усилием она устояла на ногах и чисто выехала — всё самое сложное теперь было позади. Дальше Загитову ждала только чемпионская оценка 237,50 балла.
Турсынбаева могла бы подвинуть россиянку при условии абсолютно чистого исполнения своей сложнейшей программы. Казахстанка сделала невозможное и начала прокат с четверного сальхова — никогда прежде спортсменка, вышедшая из юниорского возраста, не исполняла столь сложный прыжок на международном соревновании. Турсынбаева некоторое время ещё продолжала держать марку, но исполнить каскад аксель — тулуп всё-таки не смогла. Ей теперь оставалось бороться за серебро с Медведевой, и ученица Тутберидзе эту битву выиграла, обойдя россиянку на 0,94 балла.
Алина Загитова выиграла чемпионат мира и завоевала последний титул, которого не хватало в её коллекции. Елизабет Турсынбаева стала первой казахстанской спортсменкой, выигравшей медаль в женском одиночном катании. А Евгения Медведева спасла свой постолимпийский сезон, который многим казался безнадёжным. Возможно, эта бронза из Сайтамы будет для неё дороже олимпийских медалей.
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Габриэль Дэйлман , Евгений Медведев , Алина Загитова , Сергей Прокофьев
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