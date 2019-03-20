Алина Загитова лидирует на чемпионате мира по фигурному катанию 

Сайтама. Япония. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова лидирует на чемпионате мира после исполнения короткой программы. Подопечная Этери Тутберидзе набрала за свой прокат 82,08 балла.
На втором месте с результатом 76,86 балла располагается японка Каори Сакамото. Третий результат продемонстрировала Элизабет Турсынбаева из Казахстана с показателем 75,96 балла.
Россиянки Евгения Медведева и Софья Самодурова занимают 4 и 9 места соответственно.
Победитель в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии определится 22 марта после исполнения фигуристками произвольной программы.