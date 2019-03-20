Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алина Загитова лидирует на чемпионате мира по фигурному катанию 

ИА «Сусанин» + ещё 50 36 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сайтама. Япония. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова лидирует на чемпионате мира после исполнения короткой программы. Подопечная Этери Тутберидзе набрала за свой прокат 82,08 балла.
На втором месте с результатом 76,86 балла располагается японка Каори Сакамото. Третий результат продемонстрировала Элизабет Турсынбаева из Казахстана с показателем 75,96 балла.
Россиянки Евгения Медведева и Софья Самодурова занимают 4 и 9 места соответственно.
Победитель в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии определится 22 марта после исполнения фигуристками произвольной программы.
ИА «Сусанин»: последние новости
Алина Загитова лидирует на чемпионате мира по фигурному катанию Уроженка Удмуртии Алина Загитова примет участие в ледовом шоу «Чемпионы на льду» Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала»
Фигурное катание , Евгений Медведев , Алина Загитова , Элизабет Турсынбаева
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение