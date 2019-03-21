Российская фигуристка Евгения Медведева на тренировке исполнила фирменный элемент соотечественницы Алины Загитовой, сообщает РИА Новости.
По итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года Загитова занимает первое место с 82,08 балла, а Медведева — четвертое с 74,23.
В ходе сегодняшней тренировки Медведева под музыку своей произвольной программы исполнила каскад лутц — риттбергер — фирменный элемент Загитовой.
Кроме того, Медведева исполнила каскады флип — тулуп — риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер и сольные лутц и тройной флип.
Женщины продемонстрируют свои произвольные программы на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года 22 марта.