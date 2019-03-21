Медведева решила бороться с Загитовой ее же «оружием»

По итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года Загитова занимает первое место с 82,08 балла, а Медведева — четвертое с 74,23.

В ходе сегодняшней тренировки Медведева под музыку своей произвольной программы исполнила каскад лутц — риттбергер — фирменный элемент Загитовой.

Кроме того, Медведева исполнила каскады флип — тулуп — риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер и сольные лутц и тройной флип.

Женщины продемонстрируют свои произвольные программы на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года 22 марта.