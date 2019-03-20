Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с мировым рекордом

Произвольную программу спортивные пары покажут в четверг. Чемпионат мира завершится 24 марта.

Предыдущее мировое достижение было установлено ранее в короткой программе на мировом первенстве Суй Вэньцзин и Хань Цуном.

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