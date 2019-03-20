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Погорилая о «стриптизе» Туктамышевой: Я бы так не смогла 

News.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая не разделяет восторгов по поводу «стриптиза» на льду. По её признанию, она не смогла бы повторить номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой.
Я бы так точно не смогла. Уважаю себя как девушку, как женщину. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает, — цитируют Погорилую «Аргументы и факты».
При этом Анна выразила надежду, что зрителям нравится не столько сам номер с раздеванием, но и катание Туктамышевой в целом.
Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя, — философски заметила Погорилая.
Ранее News.ru сообщал, что российские фигуристы на чемпионате мира в Японии установили новый мировой рекорд.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Анна Погорилая , Аргументы и Факты
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