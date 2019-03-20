Погорилая о «стриптизе» Туктамышевой: Я бы так не смогла

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая не разделяет восторгов по поводу «стриптиза» на льду. По её признанию, она не смогла бы повторить номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой

Я бы так точно не смогла. Уважаю себя как девушку, как женщину. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает, — цитируют Погорилую «Аргументы и факты».

При этом Анна выразила надежду, что зрителям нравится не столько сам номер с раздеванием, но и катание Туктамышевой в целом.

Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя, — философски заметила Погорилая.

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