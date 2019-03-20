Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков рассказал, почему крикнул на подопечных во время короткой программы на чемпионате мира в Японии, передает РИА "Новости".
Наставник даже ударил по борту, когда спортсмены выступали.
"Это случилось после поддержки, где фигуристы немножко подсели. Они не доделали ее так широко, как надо, не доехали до борта. Подзажались немножко к концу, стали осторожничать, чтобы не ошибиться. И я им крикнул, чтобы они в дорожке шагов отдали все эмоции, потому что это последний элемент, который запоминается и судьям, и зрителям больше всего", — поделился информацией Траньков.
Прокат пары судьи оценили в 81,21 балла, что позволило дуэту обновить мировой рекорд.
Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая высказалась относительно отсутствия Елизаветы Туктамышевой на мировом первенстве.