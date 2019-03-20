Орсер дал оценку Медведевой

Россиянка Евгения Медведева «здорово готова» к чемпионату мира по фигурному катанию 2019 года. Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», заявил ее канадский тренер Брайан Орсер.

«Может быть, немного нервничает», — допустил он.

Физическое состояние Медведевой Орсер описал как «хорошее» и выразил уверенность в готовности подопечной выступить на чемпионате мира.

Также канадец прокомментировал публикацию Медведевой в интаграме, в которой фигуристка заявила, что ее «проблемы не в теле, а в голове».

Тренер с улыбкой поинтересовался, на самом ли деле Медведева так говорила, и выразил уверенность, что хорошая физическая форма избавляет от «проблем с головой», а Медведева «здорово готова физически».

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года проходит в японском городе Сайтама.