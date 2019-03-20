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Орсер дал оценку Медведевой 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Евгения Медведева «здорово готова» к чемпионату мира по фигурному катанию 2019 года. Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», заявил ее канадский тренер Брайан Орсер.
«Может быть, немного нервничает», — допустил он.
Физическое состояние Медведевой Орсер описал как «хорошее» и выразил уверенность в готовности подопечной выступить на чемпионате мира.
Также канадец прокомментировал публикацию Медведевой в интаграме, в которой фигуристка заявила, что ее «проблемы не в теле, а в голове».
Тренер с улыбкой поинтересовался, на самом ли деле Медведева так говорила, и выразил уверенность, что хорошая физическая форма избавляет от «проблем с головой», а Медведева «здорово готова физически».
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года проходит в японском городе Сайтама.
Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев
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