На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, Евгения Медведева обошлась без падений, но все равно не попала в топ-3, главная конкурентка россиянок Рика Кихира допустила ужасную ошибку и откатилась на седьмую позицию, а Софья Самодурова выдала очередное идеальное выступление, но этого не хватило для того, чтобы занять высокое место. «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном в противостоянии женщин на чемпионате мира.

Борьба женщин на чемпионате мира по фигурному катанию — это то, ради чего многие люди, даже особо интересующиеся спортом, готовы были смотреть этот турнир.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и отобравшаяся в сборную в последний момент Евгения Медведева одним своим присутствием обеспечили этим соревнованиям высокие рейтинги.

К тому же впервые за несколько лет у российских одиночниц появилась опасная конкурентка — японка Рика Кихира,

выступающая у себя на родине, в Сайтаме, пользующаяся благосклонностью судей и владеющая самым сложным элементом во взрослом женском катании на данный момент — тройным акселем. Жизнь написала лучший сценарий к этому спектаклю. И еще более изощренно она развернула события уже по ходу пьесы.

Элизабет Турсынбаева , которая до этого сезона тренировалась у Брайана Орсера, а затем перешла к Этери Тутберидзе, открывала выступления топ-спортсменок.

После нескольких блеклых лет под руководством канадца фигуристка неожиданно раскрылась в группе Тутберидзе, выучив в 18 лет четверной сальхов (правда, на турнирах она его пока не приземлила) и начав показывать стабильно высокие результаты.

Все это дало свои плоды в короткой программе на чемпионате мира. Турсынбаева чисто исполнила дорогой тройной лутц и двойной аксель, а во второй половине программы продемонстрировала каскад тройной сальхов + тройной тулуп. Далеко не все фигуристы решаются поставить каскад в конец: этого не сделали, например, ни Загитова, ни Медведева.

За свою короткую программу Элизабет получила 75,96 балла — это ее лучший результат в карьере.

Этого оказалось достаточно, чтобы занять промежуточное третье место на ЧМ.

Третья участница сборной России, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, которая поражает своей стабильностью на протяжении уже нескольких лет, не дрогнула и на чемпионате мира.

Единственное, что выдавало волнение фигуристки, дебютирующей на ЧМ, — это чрезмерная зажатость по ходу программы.

Выступая под горячие испанские мотивы из саундтрека к фильму «Миссия невыполнима», Самодурова не спеша рассекала лед, держа каждое движение под жестким контролем.

Даже хлопки в воздухе исполнялись не страстно и хлестко, а с какой-то медлительностью. Возможно, так и было задумано для достижения художественного эффекта, но высокие оценки за компоненты таким манером набрать будет сложно.

Что касается элементов, то Самодурова чисто исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп (оба прыжка с одной рукой наверху — это усложнение называется тано), тройной риттбергер и двойной аксель.

Кажется, что только после последнего элемента фигуристка смогла по-настоящему дать волю эмоциям: она тут же прокатилась на одном колене, что-то крикнула очерченными темной помадой губами, и остаток программы исполнила действительно артистично.

«Все очень чисто! Все дорожки и вращения четвертого уровня. Самодурова делает все идеально, потому что ей нельзя ошибаться, — отметила известный тренер Татьяна Тарасова в эфире Первого канала. — А ведь ей нелегко было выступать на этом чемпионате мира. Я видела это по разминке».

К сожалению, чистота выступления Самодуровой во многом объясняется легкостью ее элементов. Девушка пока не рискует усложнять контент, делая ставку на правильность. На чемпионате Европы, где Загитова допустила немало ошибок в произвольной программе, этого хватило для победы.

Однако на чемпионате мира таких элементов было уже недостаточно.

Самодурова получила за короткую программу 70,42 балла и после выступления всех топовых фигуристок откатилась на девятую промежуточную позицию.

Главная угроза для российских фигуристок Рика Кихира, которая на последних тренировках штамповала один тройной аксель за другим (в том числе и в каскаде), неожиданно погрузила в траур всю Японию.

Вместо трех с половиной оборотов она прыгнула лишь полтора, допустив на «трикселе» так называемую «бабочку».

После этого вся арена в Сайтаме погрузилась в тишину и пребывала в мрачном молчании вплоть до окончания выступления своей любимицы.

Именно благодаря тройному акселю Кихира могла навязать серьезную конкуренцию за золото ЧМ. Этот уникальный по своей сложности прыжок среди взрослых фигуристок пока исполняют только она и Елизавета Туктамышева , которая в состав сборной России не попала.

Таким образом, у Кихиры был отличный шанс выйти вперед по итогам короткой программы, но она им не воспользовалась.

«Вот видите, как, бывает, складывается жизнь… аксель лишь одинарный. Оценка за него — ноль, — сказала Татьяна Тарасова после выступления японки. — И сразу вся программа вместе с музыкой летит… Когда пропадает основной элемент, энергия теряется».

Тем не менее все остальные прыжки Кихира исполнила чисто, получив за них неплохие плюсы, — это тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

За короткую программу она получила 70,90 балла — больше, чем Самодурова, которая не потеряла ни одного элемента.

Конечно, судьи очень щедро оценили компоненты японки (артистизм, чувство музыки и т.д.) — может быть, даже чересчур.

Страшно представить, что было бы, не завали Кихира тройной аксель. Но что есть, то есть. Сейчас Рика располагается на промежуточном седьмом месте и будет готовиться брать свое в произвольной программе.

Зато совершенно по-другому выступила коллега Кихиры по сборной — Каори Сакамото. В этом сезоне она уже побеждала Рику на чемпионате Японии из-за ошибок грозной конкурентки — такая же ситуация повторилась и в короткой программе чемпионата мира.

Сакамото, славящаяся своей стабильностью, филигранно исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. «Сайтама Арена» взрывалась аплодисментами после каждого элемента. Оказалось, что все эмоции, которые показывали японские фанаты до этого, — детский лепет.

После завершения выступления Каори торжествующе ударила руками по воздуху.

Увидев ее баллы — 76,86 балла — Тарасова вскричала: «Ужас! Ужас!». И не зря: Сакамото заняла промежуточное второе место по итогам короткой программы.

Сдвинуть японку с этого места не смогла и Евгения Медведева. Забегая вперед, можно сказать, что двукратная чемпионка мира уступила даже Турсынбаевой, заняв лишь четвертое место после короткого выступления.

Однако для самой Евгении ее прокат стал безусловным прорывом.

Это лишь второй раз в сезоне, когда она показывает чистую короткую программу, причем первый был в феврале и на соревнованиях совершенно другого масштаба — в финале Кубка России.

Теперь же Медведева по-настоящему зажгла на чемпионате мира, справившись с нервами перед многотысячной толпой, — кажется, она возвращается.

Спортсменка чисто прыгнула двойной аксель, с которым у нее были серьезные проблемы все годы тренировок у Тутберидзе, — получилось очень высоко и уверенно.

Так же хорошо фигуристка исполнила сольный тройной риттбергер.

А вот на каскаде тройной флип + тройной тулуп судьи заметили недокрут и ощутимо снизили оценку, что при такой конкуренции сыграло решающую роль:

Медведева проиграла Турсынбаевой примерно полтора балла и не вошла в топ-3.

«Жене чуть не хватило скорости. Вот и прилетел недокрут на каскаде, — предположила Тарасова. — За каскад она получает только 9,42 балла. Жалко, сняли много. Не знаю, почему, тулуп вроде был чистый.

У Медведевой еще не самый выдающийся контент, но для себя она прокатала неплохо.

Хотя могла бы, конечно, каскад сделать лучше, — тренировалась ведь отлично, не было ни одного срыва. Но я видела, как Женя занервничала на разминке».

Несмотря на ошибку, Медведева получила за короткую программу свои лучшие баллы в сезоне — 74,23. Нет сомнений, что она еще поборется за медаль этого чемпионата мира. По крайней мере, до бронзы спортсменке рукой подать. Если, конечно, Турсынбаева не приземлит запланированный четверной сальхов.

Алине Загитовой выпал самый тяжелый жребий из всех возможных — она выступала самой последней. Прямо перед ней отожгла Медведева и провалилась Кихира — все это давило на олимпийскую чемпионку.

Закрывать соревнования всегда тяжело, а тут еще главная конкурентка допускает серьезную ошибку, и в голову начинают лезть мысли о том, что шансом надо пользоваться.

И Загитова это сделала — с чемпионским спокойствием.

Сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер был исполнен на очень хорошие плюсы (больше двух баллов надбавки), в таком же стиле и со сложных заходов фигуристка прыгнула двойной аксель и тройной флип (с двумя руками наверху).

Как только отзвучали последние ноты композиции, на глазах у Загитовой выступили слезы, и она закрыла лицо рукой.

Трудно представить, как много она держала в себе и каких нервов ей стоило это идеальное выступление. Арена в Сайтаме ответила спортсменке благодарностью, встав со своих мест, а некоторые японцы (!) даже подняли таблички с именем «Алина».

Подъехав к бортику, Загитова долго не выпускала из объятий своего тренера — Тутберидзе, а потом с детской непосредственностью радовалась оценке, словно не ожидала таких высоких баллов, — 82,08.

Отрыв от ближайшей преследовательницы Сакамото равен примерно пяти очкам, а от самой опасной конкурентки Рики Кихиры — 11.

Теперь главное не повторить ту же ошибку, что на чемпионате России и Европы, — не завалить произвольную программу. Когда, как не на главном старте сезона побеждать свои страхи?