Медведевой надоело плакать

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что ей надоело уходить со льда после прокатов в слезах. Слова спортсменки приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Медведева, занимающая четвертое место после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), сказала, что скучала по позитивным эмоциям.

«С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались», — поделилась спортсменка.

Короткая программа прошла 20 марта, ее выиграла россиянка Алина Загитова . Медведева отстала от нее на 7,85 балла. Фигуристка после выступления порадовалась тому, что откатала программу чисто, и сказала, что чувствует себя счастливым человеком.

Произвольную программу женщины покажут 22 марта. Турнир завершится 24 марта.