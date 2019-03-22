Япония в истерике: как Медведева помирилась с Загитовой

На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме 22 марта разыгрывались медали в, скорее всего, самом драматичном и точно самом популярном и конкурентном виде — женском катании.

Короткая программа преподнесла немало сюрпризов и задала вектор развитию событий в произвольной, расставив по дистанции соревнований интриги.

Два дня назад блестящую победу в первой части женского турнира одержала россиянка Алина Загитова. Подопечная Этери Тутберидзе выдала блестящий прокат и набрала 82,08 балла.

Этого могло бы и не хватить для лидерства, но главный фаворит ЧМ, юная японка Рика Кихира, которая проводит свой первый взрослый сезон и до этого выигрывала все свои международные старты в этом сезоне, упала на тройном акселе, заработала в итоге только 70,90 и отстала от Алины на катастрофические 11 с хвостиком баллов.

Более того, другие топ-фигуристки не баловали своих недоброжелателей ошибками, и в итоге Рика даже не попала в сильнейшую разминку, оставшись после короткой программы только седьмой.

Вместе с ней в предпоследней разминке стартовали другая японка и партнер по группе Сатоко Мияхара, чемпионка Европы этого года россиянка Софья Самодурова и американка Брэди Теннелл, ставшая в начале сезона первой иностранкой, которой удалось переиграть Евгению Медведеву.

Сама подопечная Брайана Орсера, чье участие в чемпионате мира вызывало огромные вопросы у фан-базы в российском фигурном катании, в первой части соревнований ответила критикам прекрасным и фактически безошибочным прокатом, заработав за него 74,23.

При этом Евгения осталась лишь на четвертом месте, пропустив вперед действующую чемпионку Японии Каори Сакамото (76,86) и перебравшуюся летом от Орсера обратно к Тутберидзе казахстанскую фигуристку Элизабет Турсынбаеву (75,96).

Пятой и шестой в короткой программе стали две подопечные Рафаэля Арутюняна — Ен Су Лим и Мэрайя Белл. Это важно хотя бы потому, что у девушек весь сезон тлел конфликт, который вылился в инцидент на тренировке уже в Сайтаме.

Американка — специально или нет — врезалась сзади в 16-летнюю корейскую спортсменку, которая вроде бы каталась у бортика, чтобы никому не мешать. В итоге у Лим была порезана нога, Корейская федерация фигурного катания подала официальную жалобу на действия Белл, а ИСУ вынужден был призвать спортсменок к миру и дружбе.

В произвольной программе на чемпионате мира участвуют 24 спортсменки, и первые две разминки вряд ли представляли серьезный интерес с точки зрения борьбы за высокий результат. Ориентир после них установила бельгийка Луна Хендрикс.

Спортсменка, которая в короткой программе была 13-й, в произвольной упала с тройного лутца, заработав за свой прокат 123,69 балла, что в сумме дало ей 186,29 и позволило на время возглавить турнирную таблицу.

Интересное начиналось дальше. Правда, и в предпоследней разминке борьба шла по нарастающей. Канадка Габриэль Дейлман оперлась двумя руками о лед в каскаде двойной аксель — тройной тулуп, после чего, расстроившись, завалила вторую часть программы, опередив Хендрикс по сумме только за счет разницы в короткой.

А вот вышедшая на лед Сайтамы следом Брэди Теннелл показала уже совсем другой уровень, справившись со всеми своими элементами и мощно насытив каскадами вторую часть программы. Ее 143,97 за произвольную и сумма в 213,47 стали первым настоящим ориентиром.

Попавшей в предпоследнюю разминку неким авансом немке Николь Шотт , конечно, превзойти такой результат не удалось даже близко, а вот катавшаяся следом Софья Самодурова рассчитывала побороться всерьез.

Ученица Алексея Мишина выступила в своем привычном стиле и на своем обычном уровне — очень качественно, старательно и стабильно. Единственное, что не получилось у петербурженки — последний прыжок в каскаде 2-2-2 из акселя, тулупа и риттбергера в самом конце проката. Риттбергер вышел одинарным.

За свое выступление пока не избалованная высокими компонентами Самодурова заработала 138,16 балла и осталась второй вслед за Теннелл, уступив той почти пять очков.

Ну а следом трибуны дворца спорта в пригороде Токио начали приходить в состояние экстаза — на льду одна за другой появились Сатоко Мияхара и Рика Кихира.

Уже на выступлении первой зрители встречали каждый удачный элемент оглушительными визгом и ревом, а каталась Мияхара очень прилично. Сатоко, правда, неловко присела на колено в конце программы на двойном риттбергере в каскаде из трех прыжков, но снижение вышло незначительным, и она возглавила таблицу — 145,35 балла за произвольную и 215,95 в сумме.

Когда началось выступление Кихиры, напряжение достигло апогея. Несмотря на значительное отставание после короткой программы, Рика своим мощнейшим контентом вполне могла навязать борьбу даже Загитовой, учитывая щедрость арбитров к японским фигуристкам в плане оценивания компонентов.

Тон задан был первым же элементом — каскад тройной аксель — тройной тулуп был выполнен блестяще и принес победительнице Гран-при почти 15 баллов. Вот только, зайдя после этого на сольный «триксель», Рика не смогла его удачно приземлить и упала.

Весь остальной прокат у японской дивы вышел таким, каким она его задумывала, и итоговые баллы изначальной фаворитки ЧМ вышли действительно впечатляющими: 82 только за технику (с падением!), 152,59 за прокат и 223,49 в сумме!

Разминку сильнейших открывала Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 после ухода от Тутберидзе к Орсеру промучилась весь сезон, ни разу до чемпионата мира не откатав чисто произвольную программу.

Конечно, выступление «чемпионки сердец», как ее называли после Олимпиады болельщики и даже некоторые специалисты, в короткой программе настраивало на позитивный лад, но волнительно было все равно.

Однако Женя справилась, причем настрой явила сразу, на два с лишним балла плюсов прыгнув свой нелюбимый тройной лутц.

В итоге россиянка выполнила всю свою программу чисто, включая непростой каскад тройной сальхов — тройной риттбергер, а в финальной части проката на последних дорожке и вращении зал уже в едином порыве аплодировал в такт музыке.

Медведева встретила окончание выступления победным «да» под экспрессивный взмах руки, а когда через несколько минут оценки высветили 149,57 и 223,80, она приложила ладони к лицу, не в силах сдержать эмоций.

Одновременно с этим лидировавшая до этого Кихира в разочаровании и, может, даже раздражении стремительно бросилась прочь из «комнаты лидера», что не укрылось от внимания режиссера трансляции.

Выступавшие следом Мэрайя Белл и Ен Су Лим боролись больше между собой, и более опытная американка смогла взять верх в локальном первенстве ненавидящих друг друга подопечных Арутюняна.

А вот чемпионка Японии Каори Сакамото, остававшаяся последней надеждой Страны восходящего солнца, вышла на лед с серьезным намерением опередить Евгению.

Все шансы на это у японки были — она все-таки выигрывала у Медведевой пару баллов после короткой программы. И Каори наверняка стала бы лидером, не сделай в конце программы одинарный флип вместо тройного, когда уже казалось, что выступление идет к неизбежно удачному финалу.

Каори сразу же состроила гримасу разочарования, а в «кисс энд край» едва не расплакалась, увидев, что уступила разом и россиянке, и Кихире.

За два номера до окончания соревнований стало ясно, что многострадальный и долгое время считавшийся провальным сезон Медведевой завершится медалью чемпионата мира!

Она в итоге оказалась бронзовой, но это вряд ли так уж расстроило подопечную Орсера. Тем более надежды на золото растаяли сразу же, когда свой прокат выдала Алина Загитова.

Перевес олимпийской чемпионки после короткой программы и без того был значительным, но русская «Кармен» только укрепила лидерство, исполнив все элементы просто идеально.

В итоге у Загитовой даже техника оказалась на уровне Кихиры (с небольшим перевесом японки), но в компонентах равных российской приме просто не могло найтись.155,42 за произвольную и 237,50 — нокаутирующий всех остальных перевес!

Но перед прокатом другой ученицы Тутберидзе, Элизабет Турсынбаевой, оставалась еще медальная интрига.

Казахстанская спортсменка сделала все просто прекрасно. Начать с того, что премьерным же прыжком она первой в истории взрослого женского фигурного катания исполнила четверной сальхов, причем безукоризненный.

Все остальное выступление также получилось отменным, и Турсынбаева в итоге обошла Медведеву, вообще выбив с пьедестала домашнего чемпионата мира японских спортсменок.

Для Турсынбаевой эта медаль стала первой наградой такого уровня, а Загитова выиграла свое первое взрослое золото чемпионата мира. Напомним, в прошлом году она после олимпийского триумфа провалила произвольную программу на ЧМ и осталась только пятой.