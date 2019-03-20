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Загитова рассказала о мотивации тренеров 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не стала сообщать, что ей сказала тренер Этери Тутберидзе после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме, передает "Советский спорт".
"Не буду говорить, что сказала мне Этери Георгиевна после проката. Это секрет. После оценок я чуть-чуть порадовалась. И все, сейчас настраиваюсь на произвольную программу.
Подготовка к мировому первенству не скажу, что была простой для меня. И я хочу сказать спасибо моим тренерам, которые нашли правильные слова, чтобы меня настроить и мотивировать", — цитирует Загитову Федерация фигурного катания на коньках России.
По итогам короткой программы Загитова получила 82,08 балла и заняла первое место.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Советский спорт
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