«Тренеры терпят меня»: Загитова удивила Японию

Алина Загитова вышла в лидеры после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, опередив японку Каори Сакамото на пять баллов. Евгения Медведева и Софья Самодурова в тройку лучших не вошли. По итогам прокатов Загитова призналась, что тренеры буквально терпят ее за «эмоциональные всплески», Медведева в очередной раз порадовалась своему переходу от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, а Самодурова заявила, что исполнила все «на высшем уровне», несмотря на девятое место.

20 марта на чемпионате мира в японской Сайтаме состоялись прокаты короткой программы среди женщин-одиночниц. Лидерство перед решающим, произвольным выступлением захватила российская фигуристка Алина Загитова. Также в первую тройку вошли японка Каори Сакамото и еще одна ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Среди других представительниц сборной России Евгения Медведева расположилась на четвертой позиции, а Софья Самодурова — на девятой.

Первой среди россиянок выступила действующая чемпионка Европы. Ученица Алексея Мишина , которая закрывала шестую группу участниц, в начале своего номера чисто исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп, сделав второй прыжок с одной поднятой рукой вверх. Затем Самодурова выполнила вращение четвертого уровня, дополнив свой прокат безукоризненными тройным риттбергером и акселем в два оборота.

За свою короткую программу 16-летняя фигуристка получила 70,42 балла, по итогу уступив лидеру почти 12 баллов.

Данный результат позволил ученице Мишина пробиться в третью разминку в произвольной программе, за что именитый тренер фигуристки пожал Софье руку во время оглашения оценок. Сама Самодурова выразила удовлетворение своим прокатом и результатом, заявив, что она смогла «сделать все на высшем уровне».

«Важно забыть о предыдущих стартах и стремиться к чему-то новому. Стараюсь ли абстрагироваться сейчас? Да, наверное», — сказала Самодурова в эфире телеканала «Матч ТВ», отметив, что испытывала волнение перед прокатом, которого, по ее словам, «было чуть больше, чем на чемпионате Европы».

Психологическую составляющую отметила и заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова , подчеркнув, что молодой фигуристке было сложно дебютировать на взрослом чемпионате мира. Кроме того, специалист обратила внимание на насыщенность программы россиянки, назвав ее несложной. При этом, по мнению Тарасовой, Самодурова сумела показать свою сильную сторону — стабильность в исполнении номера.

«Ноги у нее были не те. Но она умница. У нее не самый сложный контент, это особенно видно здесь, на чемпионате мира. Все прыгают лутц — тулуп, а она флип — тулуп. Но исполняет чисто. У нее все идеально, потому что ей нельзя ошибаться. Это настоящий борец», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Сама Самодурова также поделилась планами о том, как будет проходить ее подготовка к заключительным прокатам.

«Как обычно. Надо выдохнуть, пойти погулять, поговорить с тренером. Что нужно для того, чтобы получить более высокие баллы? Кататься более раскрепощенно. Наверное, только это», — заключила фигуристка.

Основная борьба за лидерство развернулась в последней разминке, где выступили и Алина Загитова с Евгенией Медведевой, и главная фаворитка турнира, 16-летняя японка Рика Кихира.

Свой прокат Медведева, которая вошла в состав сборной России решением тренерского совета, выполнила чисто. В начале своей короткой программы двукратная чемпионка мира прыгнула каскад тройной флип + тройной тулуп, а затем сольный двойной аксель. Вращение четвертого уровня Медведева оставила на середину номера, после чего без ошибок исполнила тройной риттбергер.

На свой прокат фигуристка отреагировала сдержанно, тогда как ее тренеры Брайан Орсер и Трейси Уилсон громко аплодировали своей подопечной.

74,23 балла — россиянка немного не дотянула до показателей уже выступивших Сакамото и Турсынбаевой, однако своим результатом осталась довольна и заявила, что ей удалось выполнить свою программу без серьезных ошибок. Несмотря на это, фигуристка раскритиковала себя за исполненный каскад, который, по ее мнению, «плохо удался».

«На тренировках я выполняю программу в два раза лучше. Но шаг за шагом надо преодолевать себя, я начала этот путь», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Говоря о своих планах на турнир, Евгения отметила, что не ставит перед собой цели обязательно одержать победу, добавив, что на данный момент полностью удовлетворена тем, как проходит ее карьера.

«Я выполнила все свои мечты как спортсменка — побывала на Олимпиаде, по два раза выиграла все. Люди мечтают попасть на Игры, а я абсолютно счастлива. То, что я делаю сейчас, делаю для себя, родных, публики, истории фигурного катания», — сказала спортсменка.

После ухода Медведевой от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру в мае прошлого года в адрес фигуристки последовало немало негативных комментариев. В ответ на это российская спортсменка заявила, что кардинальные изменения в карьере помогли ей вырасти как личности.

«Я абсолютно другой человек сейчас, меня окружают другие люди, у них другие характеры. Может, со временем я смогу объявить, в чем я стала другой. Но думаю, что я теперь намного взрослее и сдержаннее. Мне предстоит большой путь, и уверена, что моя личность будет меняться еще много раз. На данный момент я абсолютно счастлива», — заключила Медведева, отметив, что желает оградить себя от любого негатива со стороны общественности и полностью сконцентрироваться на тренировках.

Предпоследней в короткой программе выступила главная надежда Японии Рика Кихира — и провалилась.

16-летняя фигуристка сорвала коронный тройной аксель и, набрав 70,90 балла, расположилась на седьмом месте.

Закрывала программу Алина Загитова. Начала свой номер олимпийская чемпионка Пхенчхана с каскада тройной лутц + тройной риттбергер и вращения четвертого уровня. После этого ученица Тутберидзе чисто выполнила двойной аксель, а также тройной флип с поднятыми вверх руками.

За свой номер Загитова получила высшие баллы по технике исполнения и итоговые 82,08, которые позволили ей уверенно занять лидирующую позицию перед решающими прокатами.

Комментируя свое выступление, Алина, которая на прошлогоднем чемпионате мира заняла только пятое место, заявила о намерении показать в Японии все лучшее, что у нее есть.

«Прокатом довольна. В произвольной программе просто хочу доказать себе, что могу хорошо кататься», — сказала спортсменка.

Особое внимание 16-летняя фигуристка уделила своим наставникам. Сопровождают Алину в Сайтаме ее тренеры Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, которые, по словам спортсменки, постоянно «терпят ее».

«Многое не получалось на тренировках, я сильно нервничала. Мне очень помогли тренеры — спасибо им, за то, что терпят меня, когда что-то не получается, за всплески эмоций. Благодаря им я смогла показать лучший результат за этот сезон», — отметила Загитова.

После своего проката фигуристка около минуты выслушивала речь Тутберидзе, однако рассказывать о том, какие именно слова произнесла тренер, Алина не стала.

«Это секрет. После оценок я чуть-чуть порадовалась. И все — сейчас настраиваюсь на произвольную программу. Не скажу, что подготовка к турниру была простой, но я благодарна тренерам, которые нашли правильные слова, чтобы меня настроить и мотивировать.

Кроме того, мне очень помогала японская публика. Рада здесь выступать. Знаю, что сюда приехали российские болельщики, слышала их слова: «Давай!». Это было здорово», — приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Произвольную программу, на которой будут разыграны медали первенства, фигуристки представят 22 марта.