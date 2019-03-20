«Это неприлично»: Туктамышеву пристыдили за стриптиз

Елизавета Туктамышева подверглась критике за свой номер в показательных выступлениях, в ходе которого фигуристка раздевается до нижнего белья. На сей раз в адрес спортсменки высказалась бронзовый призер чемпионата мира — 2016 Анна Погорилая , назвав поступок Туктамышевой неприличным. Сама Елизавета намекнула на то, что ее коллега «ищет оправдания своим неудачам у других людей».

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, не попавшая на чемпионат мира в Японии, вновь стала объектом внимания со стороны общественности. В очередной раз поводом для обсуждения стал откровенный номер 22-летней спортсменки, который она демонстрирует на показательных выступлениях в текущем сезоне. Фигуристка в ходе своего проката под композицию Бритни Спирс «Toxic» играет роль бортпроводницы и в момент кульминации начинает раздеваться, снимая с себя верхнюю одежду и оставаясь в одном бюстгальтере и юбке.

Данное выступление Туктамышевой, которое она впервые показала по окончании этапа Гран-при в Канаде, где ученица Алексея Мишина завоевала золотую медаль, вызвало неоднозначную реакцию со стороны любителей фигурного катания. Одни называли образ фигуристки сексуальным, другие оставались в шоке от поступка спортсменки. Сама же Туктамышева позднее утверждала, что идею подобного номера привнес именно ее тренер, который «очень тонко чувствует, что нужно публике, и следит за тенденциями.

Не обошлось и без критики. Среди недовольных оказалась коллега Туктамышевой Анна Погорилая, которая в 2016 году завоевала бронзу на чемпионате мира. 20-летняя фигуристка посчитала номер ученицы Мишина неприличным.

»Не разделяю этих восторгов. Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» — цитирует Погорилую «Аргументы и факты».

При этом фигуристка подчеркнула, что «Туктамышева отдает себе отчет» в содеянном.

Сама Елизавета не оставила выпад в свой адрес без внимания и дала оперативный ответ на высказывание Погорилой, заявив что та слишком трепетно относится к ее выступлениям.

«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», — написала Туктамышева у себя в твиттере.

Интересно, что в поддержку ученицы Алексея Мишина выступила еще одна фигуристка Бетина Попова, которая выступает в паре с Сергеем Мозговым. Та опубликовала сообщение в своем Instagram Stories, преобразовав высказывание Погорилой.

«Когда у меня будет ребенок, и он спросит «Мама, что это такое?», я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам», — написала Попова.

Туктамышева в свою очередь поблагодарила Бетину, написав ей «Спасибо, подруга».

Интересно, что взаимоотношения между двумя фигуристками стали накаляться гораздо раньше. Погорилая в сравнении Туктамышевой с Евгенией Медведевой всегда делала выбор в пользу второй. Особенно это было выражено после решения тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) включить Медведеву в качестве третьей фигуристки в состав российской сборной на чемпионат мира, который в данный момент проходит в японской Сайтаме. По мнению Погорилой, именно ученица Брайана Орсера заслужила путевку на мировое первенство.

«Можно говорить все, что угодно, но в Финале Кубка России она все равно стала второй. Можно жалеть себя сколько угодно. Я тоже могу сказать, что поехала на чемпионат мира 2015 года в Шанхай с травмами, поэтому я плохо выступила. Но есть результат, и от него надо отталкиваться, если мы хотим честного спорта», — говорила Погорилая в интервью РИА «Новости» еще в феврале, после чемпионата Европы, на котором ни Туктамышева, ни Медведева участия не приняли.

Уже после оглашения окончательной заявки на турнир в Сайтаме 20-летняя фигуристка отметила, что Туктамышева не заслужила поездки в Японии.

«Это спорт. К такому нужно быть готовым. Мне даже больше жалко Константинову. По спортивному принципу вроде проходила в состав на чемпионат мира, но в итоге не поехала», — сказала Погорилая.

Напомним, Туктамышева в текущем сезоне выиграла золото на этапе Гран-при в Канаде, а также стала бронзовым призером в Японии. В финале Гран-при ученица Мишина заняла третье место, но чемпионат России и Европы она пропустила из-за болезни.

За неделю до начала турнира в Саранске Елизавета была госпитализирована с воспалением легких и после того, как прошла процесс реабилитации, выиграла Dragon Trophy в Словении, но в финале Кубка России заняла второе место, уступив Медведевой.

Именно по итогам Кубка России тренерский совет ФФККР принял решение взять ученицу Орсера в качестве третьей фигуристки на чемпионат мира. Погорилая, узнав результаты голосования, в котором выбор в пользу 19-летней россиянки сделали 19 членов совета из 27, выразила свою поддержку Евгении.

«Я очень рада за Медведеву. Мы с ней хорошо общаемся, и я знаю, как ей тяжело все дается. Вы не представляете, как ей сложно было пережить уход от одного тренера к другому, переезд в другую страну, сколько критики свалилось на ее голову. С этим всем нужно было справиться. И она справилась, выиграв финал Кубка России. Очень хочу ее поддержать: она большая молодец и трудяжка. После неудачной первой части сезона смогла собраться и доказать, что ее рано списывали со счетов», — сказала Погорилая.