Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы на чемпионате мира в Японии.
В четверг Тарасова и Морозов, выступая в японской Сайтаме, получили за прокат произвольной программы 147,26 балла, по сумме двух программ их результат составил 228,47 балла, передает ТАСС.
Видео выступления приводит Первый канал.
В среду спортсмены также обновили мировой рекорд в короткой программе — 81,21 балла.
Прежнее достижения принадлежало французским спортсменам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре — 225,66 балла.
Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова после короткой программы заняла первое место в турнирной таблице чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Японии.