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Ягудин ждёт извинений от Коляды после провала на ЧМ 

News.ru + ещё 20 4 часа назад
Фото: News.ru
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление фигуриста Михаила Коляды на чемпионате мира в Японии. После короткой программы 24-летний спортсмен занимает 10-е место.
Чтобы не было дальнейших нападок, пока помолчу, но одно хочу услышать от Миши Коляды, от тренера. После выступления Саши Самарина мы услышали фразу, которая мне запомнилась: «Простите, нам стыдно». Хотелось бы услышать это и сейчас. Можно говорить «Жаль», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Другие российские фигуристы выступили в Сайтаме не лучше. Андрей Лазукин — 11-й, а Александр Самарин — 20-й.
Ранее News.ru сообщал, что известный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Михаила Коляды на чемпионате мира.
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Фигурное катание , Александр Самарин , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин , Михаил Коляда , Первый канал
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