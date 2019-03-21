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Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Заслуженный тренер уверена, что спортсмены не смогут прыгнуть выше головы.
"Я расстроена за страну. Сколько еще будут продолжаться такие ужасные оценки? Сколько мы будем это видеть — год, два, три? Надо ждать новое поколение, и никак иначе", — заявила Тарасова.
По ее словам, у нынешних фигуристов нет качеств, которыми можно было восхищаться.
Ранее Тарасова раскритиковала Михаила Коляду после короткой программы.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Михаил Коляда , ИТАР-ТАСС
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