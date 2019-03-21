Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов

Заслуженный тренер уверена, что спортсмены не смогут прыгнуть выше головы.

"Я расстроена за страну. Сколько еще будут продолжаться такие ужасные оценки? Сколько мы будем это видеть — год, два, три? Надо ждать новое поколение, и никак иначе", — заявила Тарасова.

По ее словам, у нынешних фигуристов нет качеств, которыми можно было восхищаться.