«Держали до ночи»: Загитову замучили допинг-тестами

Допинг-офицеры задержали фигуристку Алину Загитову до поздней ночи после короткой программы на чемпионате мира в Японии. На процедуре российская спортсменка пробыла около пяти часов. У олимпийской чемпионки возникли проблемы со сдачей допинг-пробы.

Связанный с допингом скандал едва не возник на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в данный момент в японской Сайтаме. Главным объектом внимания вновь стала российская фигуристка Алина Загитова. По информации «Спорт-Экспресса», допинг-офицеры, прибывшие к олимпийской чемпионке Пхенчхана сразу после ее выступления в короткой программе мирового первенства, задержали спортсменку до поздней ночи. Как отмечает источник,

16-летняя фигуристка в общей сложности провела на процедуре сдачи допинг-пробы около пяти часов, а покинула ледовый дворец в Сайтаме только в три часа ночи по местному времени.

Отмечается, что причиной столь долгих разбирательств стала проблема Загитовой со сдачей анализов, что является нормой как в фигурном катании, так и во всем профессиональном спорте. В частности, фигуристы перед своими выступлениями ограничивают себя в приеме пищи и жидкости для того, чтобы не набрать лишнего веса.

В короткой программе на чемпионате мира — 2019, которая состоялась 20 марта, Загитова выступала последней. На лед она вышла в 20.50 по местному времени и окончательно освободилась в девять часов вечера.

В своем номере российская фигуристка продемонстрировала чистый каскад тройной лутц + тройной риттбергер, выполнила комбинированные вращения самого высокого уровня, а также прыгнула аксель в два оборота и тройной флип с поднятыми вверх руками. На всех элементах Загитова получила плюсы за качество исполнения.

В конечном итоге за короткую программу фигуристке поставили 82,08 балла, что позволило ей опередить ближайшую преследовательницу — японку Каори Сакамото — на пять очков.

При этом сама Загитова, комментируя свой прокат, утверждала, что выступление далось ей с трудом: спортсменка испытывала сильное волнение из-за ошибок, допущенных на тренировках.

«Многое не получалось на тренировках, я сильно нервничала. Мне очень помогли тренеры — спасибо им за то, что терпят меня, когда что-то не получается, за всплески эмоций. Благодаря им я смогла показать лучший результат за сезон», — цитирует россиянку ТАСС.

Интересно, что проблемы с допингом возникают у Загитовой не первый раз. Более года назад, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, где 16-летняя фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали молодой спортсменке тренировку.

Произошло это на разминке накануне решающих прокатов. Загитова вышла на лед, но спустя несколько минут ей пришлось завершить занятия по требованию допинг-офицера.

«К Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать», — сообщили в штабе команды российских фигуристов.

В штабе подчеркнули, что из-за требований допинг-офицеров, которые, впрочем, действовали в рамках правил, Загитова так и не смогла вернуться на лед.

Продолжая речь о тренировочных занятиях, 21 марта на чемпионате мира в Сайтаме девушкам был выделен выходной, в ходе которого фигуристки провели тренировки перед произвольной программой. По информации РИА «Новости», Загитова продемонстрировала несколько элементов из своего номера, в частности, прыгнув каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной риттбергер.

При этом, как сообщает известный зарубежный аналитик и эксперт по фигурному катанию Джеки Вонг, прокат российской спортсменки не был безошибочным.

По его данным, Загитова допустила недокруты в своем фирменном каскаде лутц + риттбергер, ошибившись на втором прыжке, а также сорвала каскад тройной лутц + тройной риттбергер + тройной риттбергер. Всего россиянка продемонстрировала около 20-ти элементов.

Произвольную программу, на которой будут разыграны медали первенства, фигуристки представят 22 марта.