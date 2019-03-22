Фигуристка Самодурова призналась, что к концу проката на ЧМ у нее уже не оставалось сил

Российская фигуристка Софья Самодурова к концу проката произвольной программы на чемпионате мира в Сайтаме так устала, что эмоций уже не оставалось. Об этом спортсменка рассказала после выступления журналистам.

Воспитаннице Алексея Мишина в прокате удались практически все элементы за исключением последнего прыжка в каскаде двойной аксель-двойной тулуп-двойной ритбергер.

"Я оставила на льду все, ноги уже не ходят, дрожат — все, я устала. Каждый прокат особенный, каждый старт — новая ступень наверх, и я смогла подняться еще на одну и доказать себе и своей команде — я способна, — сказала Самодурова. — Каскад был досадным, но я все-таки я довольна. Зажечь как на чемпионате Европы сил не было, в конце каскада нога устала, сил и эмоций не хватало".

"Каждый элемент можно делать с большей скоростью, высотой, более качественными выездами. Будем собирать все по кусочкам. Буду стараться в следующем сезоне показывать такое же стабильное катание. Я хочу сказать спасибо моей команде — Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой Артуру Гачинскому , Леше Ягудину, моей семье, моим болельщикам, а также передать привет Лизе Туктамышевой — Лиза, мне тебя здесь не хватало", — сказала Самодурова.

Чемпионка Европы — 2019 призналась, что сезон дался ей сложно: "Сезон выдался сложным психологически, и физически было трудно весь сезон держать форму. Но он был успешным для меня и моей команды", — подчеркнула Самодурова.