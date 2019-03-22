Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Самодурова призналась, что к концу проката на ЧМ у нее уже не оставалось сил 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Софья Самодурова к концу проката произвольной программы на чемпионате мира в Сайтаме так устала, что эмоций уже не оставалось. Об этом спортсменка рассказала после выступления журналистам.
Воспитаннице Алексея Мишина в прокате удались практически все элементы за исключением последнего прыжка в каскаде двойной аксель-двойной тулуп-двойной ритбергер.
"Я оставила на льду все, ноги уже не ходят, дрожат — все, я устала. Каждый прокат особенный, каждый старт — новая ступень наверх, и я смогла подняться еще на одну и доказать себе и своей команде — я способна, — сказала Самодурова. — Каскад был досадным, но я все-таки я довольна. Зажечь как на чемпионате Европы сил не было, в конце каскада нога устала, сил и эмоций не хватало".
"Каждый элемент можно делать с большей скоростью, высотой, более качественными выездами. Будем собирать все по кусочкам. Буду стараться в следующем сезоне показывать такое же стабильное катание. Я хочу сказать спасибо моей команде — Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой, Артуру Гачинскому, Леше Ягудину, моей семье, моим болельщикам, а также передать привет Лизе Туктамышевой — Лиза, мне тебя здесь не хватало", — сказала Самодурова.
Чемпионка Европы — 2019 призналась, что сезон дался ей сложно: "Сезон выдался сложным психологически, и физически было трудно весь сезон держать форму. Но он был успешным для меня и моей команды", — подчеркнула Самодурова.
ТАСС: последние новости
Загитова намерена отдохнуть в Японии по окончании сезона Российские фигуристки провели первую тренировку в Японии перед чемпионатом мира Медведева через боль исполняла произвольную программу на чемпионате мира
Комментарии
Фигурное катание , Татьяна Прокофьева , Алексей Мишин , Артур Гачинский
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Тяжеловеса уложили на ковер «броском века»
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Борьба Загитовой и Медведевой: объявлена чемпионка мира
Фигурное катание
«Держали до ночи»: Загитову замучили допинг-тестами
Фигурное катание Статьи
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Туктамышева оценила прокат бойфренда на ЧМ в Японии
Фигурное катание
У сборной России появились большие проблемы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение