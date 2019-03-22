Борьба Загитовой и Медведевой: объявлена чемпионка мира

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Загитова обошла Медведеву на ЧМ в Японии и завоевала золотую медаль 

Рамблер 1 час назад
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию. Евгения Медведева завоевала бронзу ЧМ.
В активе Загитовой по итогам короткой и произвольной программ оказалось 237,50 балла. 16-летняя спортсменка стала первой россиянкой, завоевавшей золотые награды всех возможных турниров: Олимпийских игр, чемпионата Европы, чемпионата мира, чемпионата России и финала Гран-при.
«Я хочу сказать спасибо тренерам и всем, кто мне помогал в тяжёлые моменты. Благодарна зрителям, которые пришли меня поддержать. Для меня это очень важно. Мне очень помогли близкие и родные, без них я бы не добилась этого результата. Знала, что меня тепло встретят в Японии, публика тут сумасшедшая, энергетика нереальная, буквально помогает прыгать!» — приводит RT слова Загитовой.
Серебряные медали ЧМ достались представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. По сумме двух прокатов она получила 224,76 балла. Во время произвольной программы Турсынбаева, работающая с российским тренером Этери Тутберидзе, первой в истории выполнила четверной сальхов на взрослых соревнованиях.
Евгения Медведева получила за произвольную программу 223,8 балла. Перед стартом произвольной программы россиянка получила травму бедра, но несмотря на это откатала программу чисто.
«Пройдено очень многое, и, правда, я сегодня собой горжусь, горжусь своей командой. Сегодня был сложный день. Но мы это сделали. Единственное, я сейчас хочу немного подлечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было сложно, потому что было очень больно», — сказала Медведева журналистам (цитата по РИА «Новости»).
Еще одна представительница России Софья Самодурова с 208,58 балла стала восьмой.
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Алина Загитова , РИА Новости
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