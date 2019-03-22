Авербух назвал Загитову абсолютной чемпионокой

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал победу Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

«Сезон действительно очень непростой, и хочется сказать, что всё считается по результатам. Конечно, это безоговорочная победа Алины Загитовой и всего тренерского штаба», — приводит слова Авербуха телеканал «360».

Он отметил, что несмотря на отрыв от соперниц по итогам короткой программы, Загитова не стала облегчать произвольную программу и выступила с полной выкладкой.

«Она действительно абсолютная чемпионка по всем статьям», — добавил специалист.

Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла.

Ранее Загитова заявила, что победа на ЧМ была её основной целью в нынешнем сезоне.