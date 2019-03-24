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Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе 

Lenta.ru + ещё 7 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, рассказал об отношении к бывшей наставнице своей подопечной Этери Тутберидзе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
Орсер воздержался от оценки стиля работы российского тренера. Он отметил, что хотел бы встретиться с Тутберидзе и не имеет ничего против нее.
«Я восхихщен Этери. Это не случайность, что у нее есть все эти чемпионки, юниорки. Я должен это признать», — заявил он.
По итогам чемпионата мира в японской Сайтаме, первое место в женском одиночном катании заняла подопечная Тутберидзе Алина Загитова. Медведева завоевала бронзу.
В мае 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе и отправилась в Канаду, где приступила к работе под руководством Орсера. Будучи подопечницей Тутберидзе, она стала серебряной призеркой Олимпиады в Пхенчхане.
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