Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву , рассказал об отношении к бывшей наставнице своей подопечной Этери Тутберидзе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Орсер воздержался от оценки стиля работы российского тренера. Он отметил, что хотел бы встретиться с Тутберидзе и не имеет ничего против нее.

«Я восхихщен Этери. Это не случайность, что у нее есть все эти чемпионки, юниорки. Я должен это признать», — заявил он.

По итогам чемпионата мира в японской Сайтаме, первое место в женском одиночном катании заняла подопечная Тутберидзе Алина Загитова . Медведева завоевала бронзу.

В мае 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе и отправилась в Канаду, где приступила к работе под руководством Орсера. Будучи подопечницей Тутберидзе, она стала серебряной призеркой Олимпиады в Пхенчхане.