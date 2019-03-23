«Ты с говном работал?» Тарасова — о Тутберидзе и предательстве

Известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова пожаловалась на то, что в России ей не дают возможности работать наставником, выразила восхищение талантом Этери Тутберидзе, рассказала, как относиться к предательству учеников, и поведала о жутком случае, который произошел с ее отцом — великим тренером Анатолием Тарасовым «Газета.Ru» приводит самое интересное из интервью легенды.

В прошлом известный тренер Татьяна Тарасова, чьи ученики выиграли семь золотых медалей Олимпиады, является в настоящее время популярным комментатором. Каждое сказанное ей в прямом эфире слово горячо обсуждается российскими любителями данного вида спорта, да и за рубежом отбоя от поклонников нет — постоянно просят автографы.

Помимо комментаторской деятельности, Тарасова трудится тренером-консультантом сборной России: например, в сентябре, после контрольных прокатов перед началом сезона-2018/19 президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков предоставил ей отдельное время на собрании спортсменов, где она высказала свои пожелания и замечания всем потенциальным кандидатам сборной.

Также она регулярно дает персональные консультации двукратному серебряному призеру Олимпийских игр Евгении Медведевой , которая недавно после тяжелого сезона вырвала бронзу на чемпионате мира в Японии.

Однако в интервью «Медузе» Тарасова, которая, казалось бы, состоялась в двух важных сферах, связанных со спортом, пожаловалась на отсутствие работы. Выяснилось, что ей отказываются предоставить собственный каток для тренировок — то есть дать возможность снова работать наставником.

«Мой гениальный папа (хоккейный тренер Анатолий Тарасов. — «Газета.Ru») как-то в самом начале мне сказал: «Работай, дочка, деньги будут». И я работала.

По 14 часов, по всей стране, я сидела в каждом городе по сорок дней, я получала от этого удовольствие, я растила чемпионов.

Но, видите, это ни от чего не гарантия. И, как выяснилось, никакая не заслуга. Я работала, это было, а теперь — пустота», — заявила Тарасова.

Легенда подчеркнула, что у нее до сих пор нет собственной ледовой школы или специально выделенного для нее катка, словно она «за что-то наказана».

Напомним, похожая история произошла с ее отцом в 1969 году, когда тот во время матча ЦСКА — «Спартак» увел свою команду — московских армейцев — на 35 минут со льда, поскольку посчитал, что их засуживают. Причем сделал это на глазах у Леонида Брежнева

За этот поступок Тарасова уволили и лишили возможности тренировать. Конечно, в случае его дочери подобной драмы не происходит, но их судьбы все-таки в чем-то похожи. По крайней мере,

Татьяна Анатольевна уверяет, что еще способна воспитать «пару олимпийских чемпионов», но возможности ей почему-то не предоставляют.

«Я не имею того счастья, о котором только и мечтаю: работать, работать тренером на катке.

У меня за спиной 52-летний опыт, я бы сказала — положительный. Такой человек должен иметь право утром встать и пойти на работу.

Сколько я ни просила и ни кричала: дайте каток, дайте школу, дворец, что угодно, я могла бы передавать знания другим, учить других, пока я жива, — нет, никому не нужно. Нет у меня моей работы», — горько заключила специалист.

По поводу своей должности тренера-консультанта сборной России Тарасова высказалась в духе «ничего там особо не делаю — помогаю, мешаясь».

А что касается комментирования, то легенда признала, что эта профессия нужна людям и она в ней вполне успешна, однако воспринимает это дело чисто как «залатывание дыр в своем графике в связи с отсутствием тренерской работы».

Тем не менее Тарасова благодарна, что ей когда-то предложили вступить на это поприще, поскольку до этого она два года не могла куда-либо устроиться после того, как вернулась в Россию из-за границы, где трудилась тренером.

«Я построила дом за те два года, что меня не брали на работу.

В какой-то момент меня встретила на улице теннисистка и комментатор Анна Дмитриева: «Ты что делаешь?» — «Ничего, вот дом построила». И она спрашивает: «Будешь работать?» — «Да, не сомневайся». И она говорит: «Приходи завтра — будешь комментировать».

Так началось что-то другое. Но не то, чем я занималась всю жизнь и где я могла бы сделать дело. Но, видимо, в стране немодно уже делать свое дело, надо как-то иначе», — рассудила Тарасова.

При этом специалист подчеркнула, что «в обиженных ходить не будет» и поведала об исполнении главного дела своей жизни — в декабре 2018 года при ее непосредственном участии был установлен памятник ее отцу Анатолию Тарасову.

«Я теперь, знаете, вообще сначала улыбаюсь, потом просыпаюсь: я памятник папе открыла», — рассказала экс-тренер.

Судя по всему, для Татьяны Тарасовой пример отца является главной путеводной звездой по жизни. Она до сих пор вспоминает его мужество во время того рокового матча ЦСКА — «Спартак», после которого его отстранили.

«Он вышел, мы пошли с подругой за ним. Я шла сзади и все время видела его спину. И вот мы идем, а перед ним площадь — раздвигается. Он как пароход шел и раздвигал этот людской поток.

И тут кто-то оттуда выскакивает… В общем, у него полголовы волос вырвали. А он шел, не поднимая глаз, как будто вообще ничего не происходит. Как ледокол», —делилась воспоминаниями легенда.

Именно отец отправил Тарасову работать тренером после того, как она в юном возрасте получила травму, из-за которой не смогла продолжить карьеру фигуристки.

«Я тяжело переживала. А что еще делать, когда ты становишься профнепригоден?

Я хотела пойти в ГИТИС, но папа сказал: «У нас артистов не будет. Завтра пойдешь на свой каток, наберешь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не будешь. Все».

В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь — и счастлива до сих пор», — утверждает Тарасова.

Любопытно, что великий наставник так и не передал своей дочери картотеку упражнений, которую самостоятельно разработал для спортсменов.

«Наверное, считал, что я не заслужила его картотеки. Или хотел, чтобы я придумала свою собственную», — пожимает плечами Татьяна Анатольевна.

Помогала Тарасова и иностранным спортсменам — например, легендарной японке Мао Асаде.

Самые близкие отношения специалист до сих пор поддерживает с Ягудиным, с которым они часто комментируют соревнования в паре. А с кем-то из учеников Тарасова рассталась в не самых хороших отношениях.

«Неблагодарные ученики? Ну что в такой ситуации можно вслед сказать? Что тот, который от тебя отвернулся, — плохой человек? То есть ты что, с говном все это время работал?

Значит, это твоя проблема, что ты не разглядел этого, ты что, ослеп или оглох? — задается тренер риторическим вопросом и тут же отвечает: — Нет, конечно, это не плохой человек. Просто теперь он без тебя, сам. Переживать это тяжело.

Есть такое чувство, что ты раскрылся, как голубка, которая в воздухе висит, а тебе вот в эту точку, самую нежную, и плюнули».

Описание этой ситуации невольно напоминает произошедшее между Евгенией Медведевой и Этери Тутберидзе. После 11-летнего сотрудничества фигуристка неожиданно перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, не попрощавшись с бывшей наставницей и не поблагодарив ее за совместную работу.

Однако Тарасова по-философски смотрит на эту ситуацию со стороны, выражая поддержку и Медведевой, и Тутберидзе.

«Почему фигурное катание резко помолодело и появились 15-летние чемпионки? Это потому, что у нас есть тренер, которая потрясающе работает с молодежью.

Она их растит. И будет растить дальше. Очень плохо, что о Тутберидзе редко отзываются хорошо. Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик — и она его прямо так крутит», — образно выразилась Тарасова.

При этом специалист заверила, что не завидует успеху молодой коллеги, поскольку «сама такой была». Вообще Тарасова по своему складу характера кажется типично советским человеком, ориентированным на результат и некое служение родине. Тутберидзе, регулярно поставляющая чемпионок, идеально подходит под эту модель.

«Самые невыполнимые установки — те, которые ты сам себе дашь.

Ты каждый день говоришь себе, что ты работаешь в сборной команде своей страны. Значит, ты должен уметь ответить на вопрос: «Ты вообще зачем работаешь? У тебя результат есть?»

«За второе место увольняют» — мне папа так говорил, понимаете?» — рассказывала Тарасова.

По ее словам, родители должны распознать наклонности ребенка в очень раннем в возрасте и в четыре года «с горшка снять и в профессию отдать». И в этой профессии надо раствориться без остатка, без страха, — только так можно достичь настоящего счастья, считает Тарасова.

Бывший тренер поведала, что ее однажды вызвали в ЦК партии и сообщили, что нужно снять один из номеров Бестемьяновой и Букина из-за поддержки, похожей на крест. Ответ был однозначен: