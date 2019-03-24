Медведева весело отпраздновала медаль ЧМ с шикарной канадкой. Их постановщику было стыдно

Несмотря на бронзу у Медведевой хорошее настроение. Она решила посмотреть тренировки танцевальных дуэтов перед показом произвольных программ на ЧМ.

Во время одной из тренировок Медведева и Дэйлман ритмично пританцовывали под музыку, заставляя сидящего между ними хореографа закрывать лицо руками.