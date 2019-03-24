Российская фигуристка Евгения Медведева весело отпраздновала бронзовую медаль чемпионата мира, который прошел в японском городе Сайтама. Победителем соревнований стала россиянка Алина Загитова, серебро выиграла Элизабет Турсынбаева из Казахстана.
Несмотря на бронзу у Медведевой хорошее настроение. Она решила посмотреть тренировки танцевальных дуэтов перед показом произвольных программ на ЧМ.
Компанию ей составил бывший узбекистанский фигурист, а ныне хореограф и постановщик Миша Ге, а также еще одна ученица Брайана Орсера Габриэль Дэйлман.
Во время одной из тренировок Медведева и Дэйлман ритмично пританцовывали под музыку, заставляя сидящего между ними хореографа закрывать лицо руками.