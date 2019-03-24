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Медведева весело отпраздновала медаль ЧМ с шикарной канадкой. Их постановщику было стыдно 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Российская фигуристка Евгения Медведева весело отпраздновала бронзовую медаль чемпионата мира, который прошел в японском городе Сайтама. Победителем соревнований стала россиянка Алина Загитова, серебро выиграла Элизабет Турсынбаева из Казахстана.
Несмотря на бронзу у Медведевой хорошее настроение. Она решила посмотреть тренировки танцевальных дуэтов перед показом произвольных программ на ЧМ.
Компанию ей составил бывший узбекистанский фигурист, а ныне хореограф и постановщик Миша Ге, а также еще одна ученица Брайана Орсера Габриэль Дэйлман.
Во время одной из тренировок Медведева и Дэйлман ритмично пританцовывали под музыку, заставляя сидящего между ними хореографа закрывать лицо руками.
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Загитова стала самой молодой фигуристкой за 20 лет, которая выиграла Олимпиаду и ЧМ Медведева: «Люди верят во все, что говорят дикторы. Поэтому у меня последние 5 лет нет телевизора» Авербух: «Если Медведева попадет в тройку на ЧМ, то это будет феноменальным успехом»
Фигурное катание , Евгения Медведева , Габриэль Дэйлман , Миша Ге , Алина Загитова , Элизабет Турсынбаева
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