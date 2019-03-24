Ягудин поставил крест на российском фигурном катании

По словам Ягудина, он рад, что завершил спортивную карьеру и не видит, как выступают россияне в мужском одиночном катании. Он оценил шансы российских фигуристов на медаль чемпионата мира.

«Место в тройке — не знаю. Если только попросить ребят в раздевалке подержаться за медали», — заявил олимпийский чемпион.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Ягудин добавил, что российское мужское фигурное катание отстало минимум на 10 лет, и скоро медалей не будет вообще.