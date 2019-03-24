Тутберидзе рассказала о смерти матери

Известный тренер Этери Тутберидзе впервые рассказала о трагедии, случившейся во время Олимпиады-2018. «В душе стоит комок, комок невысказанной боли», — заявила Этери.

Наставница российских фигуристок описала в инстаграме , что она испытывала во время Олимпиады из-за несчастья в семье.

«В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось — рак головного мозга», — поделилась Этери.

По ее словам, ее дочери пришлось жить в общеобразовательной школе, чтобы не быть дома одной. Мама находилась в больнице в тяжелейшем состоянии.

Именно поэтому золото Олимпиады получилось горьким и нерадостным для Тутберидзе.

«Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль…. А по возвращению в Москву — борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит», — написала тренер.

Она добавила, что после личной трагедии случился и удар в профессиональной сфере — «странный уход учениц» и последовавшие обвинения в ее адрес.

Этери считает, что смогла пережить обрушившиеся на нее несчастья благодаря Богу, работе, друзьям, близким и родителям.