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Тутберидзе рассказала о смерти матери 

Рамблер + ещё 29 24 марта 2019
Известный тренер Этери Тутберидзе впервые рассказала о трагедии, случившейся во время Олимпиады-2018. «В душе стоит комок, комок невысказанной боли», — заявила Этери.
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Наставница российских фигуристок описала в инстаграме, что она испытывала во время Олимпиады из-за несчастья в семье.
«В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой, у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось — рак головного мозга», — поделилась Этери.
По ее словам, ее дочери пришлось жить в общеобразовательной школе, чтобы не быть дома одной. Мама находилась в больнице в тяжелейшем состоянии.
Именно поэтому золото Олимпиады получилось горьким и нерадостным для Тутберидзе.
«Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль…. А по возвращению в Москву — борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит», — написала тренер.
Она добавила, что после личной трагедии случился и удар в профессиональной сфере — «странный уход учениц» и последовавшие обвинения в ее адрес.
Этери считает, что смогла пережить обрушившиеся на нее несчастья благодаря Богу, работе, друзьям, близким и родителям.
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