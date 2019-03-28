Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на ЧМ 

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года россиянки Алины Загитовой Ильназ заявил, что не смотрел прокат короткой программы своей дочери на чемпионате мира, который проходил в Сайтаме (Япония).
В момент выступления Загитовой он находился на базе хоккейного клуба «Ак Барс».
Об итогах короткой программы Ильназ узнал из сообщений, которые он получал на свой мобильный телефон.
Они звали меня, но я не подходил, в стороне ходил. Только когда услышал, что музыка заканчивается, не выдержал. Все улыбались и успокоили меня, сказали, что выступление отличное, — приводит слова Загитова «Нефтяные вести».
Он отметил, что подготовка к сезону была трудной, как и сам сезон.
На чемпионате мира спортсменка завоевала золотую медаль с суммой 237,50 баллов. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76). Замкнула тройку призёров Евгения Медведева (223,80).