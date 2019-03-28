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Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на ЧМ 

News.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года россиянки Алины Загитовой Ильназ заявил, что не смотрел прокат короткой программы своей дочери на чемпионате мира, который проходил в Сайтаме (Япония).
В момент выступления Загитовой он находился на базе хоккейного клуба «Ак Барс».
Об итогах короткой программы Ильназ узнал из сообщений, которые он получал на свой мобильный телефон.
Они звали меня, но я не подходил, в стороне ходил. Только когда услышал, что музыка заканчивается, не выдержал. Все улыбались и успокоили меня, сказали, что выступление отличное, — приводит слова Загитова «Нефтяные вести».
Он отметил, что подготовка к сезону была трудной, как и сам сезон.
На чемпионате мира спортсменка завоевала золотую медаль с суммой 237,50 баллов. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76). Замкнула тройку призёров Евгения Медведева (223,80).
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